Sem astros e técnico, Spurs vencem Timberwolves na NBA

Mesmo sem Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginóbili, todos poupados, o San Antonio Spurs conseguiu vencer na rodada de terça-feira da NBA. Mais uma vez dirigido pelo assistente Ettore Messina, pois o técnico Gregg Popovich está afastado em razão de problemas familiares, o time do Texas derrotou o Minnesota Timberwolves por 116 a 91, fora de casa, e se recuperou da derrota para o Indiana Pacers na noite anterior.

LaMarcus Aldridge somou 29 pontos e sete rebotes, enquanto David West anotou 18 pontos e Kawhi Leonard fez 15 para os vice-líderes da Conferência Oeste, que chegaram a ter uma vantagem de 26 pontos durante o duelo e agora somam 54 triunfos em 64 partidas.

Andrew Wiggins anotou 23 pontos e capturou oito rebotes, um a menos do que Karl-Anthony Towns, que também registrou 19 pontos. Já Zach Lavine contabilizou 15 pontos pelos Timberwolves, o antepenúltimo colocado do Oeste.

Já o pior time da conferência, o Los Angeles Lakers, conquistou na noite de terça a sua segunda vitória consecutiva. Depois de surpreender o Golden State Warriors no último domingo, o time da Califórnia agora superou o Orlando Magic por 107 a 98, em casa.

D'Angelo Russell anotou 27 pontos, Jordan Clarkson contribuiu para o triunfo com 24 e Julius Randle somou 23 pontos e 11 rebotes para os Lakers. Assim, pela primeira vez na temporada os três jogadores fizeram ao menos 20 pontos na mesma partida. Victor Oladipo anotou 26 pontos e Evan Fournier marcou 23 para o Magic, que sofreu a terceira derrota seguida e está em 11º lugar na Conferência Leste.

Kobe Bryant não atuou pelos Lakers, por causa de dores no ombro direito. Já o brasileiro Marcelinho Huertas, depois de brilhar diante dos Warriors, acumulou seis rebotes, cinco pontos e cinco assistências nos 23 minutos em que atuou pelo time de Los Angeles.

OUTROS BRASILEIROS

A boa atuação de Nenê Hilário, com dez pontos, três rebotes e quatro assistências nos quase 20 minutos em que ficou em quadra, não evitou a derrota do Washington Wizards por 116 a 109 para o Portland Trail Blazers, fora de casa, em duelo definido apenas na prorrogação.

Damian Lillard foi decisivo ao acumular 41 pontos e 11 assistências pelos Blazers, que haviam perdido as últimas três partidas e ocupa ma sexta posição no Oeste. Este foi o 15º jogo consecutivo que Lillard anotou ao menos 20 pontos. John Wall fez 20 pontos e deu 11 assistências, enquanto Ramon Sessions marcou 21 pontos pelos Wizards, o décimo colocado do Leste.

Com quatro pontos, um rebote e uma assistência de Raulzinho em 13 minutos, o Utah Jazz ficou mais distante da zona de classificação aos playoffs ao perder para o Atlanta Hawks por 91 a 84, em Salt Lake City. Já Gordon Hayward fez 22 pontos pelo Jazz, o nono colocado do Oeste. Jeff Teague anotou 24 pontos e deu seis assistências pelos Hawks, que estão em quinto lugar no Leste.

Confira os resultados da rodada de terça-feira da NBA:

Toronto Raptors 104 x 99 Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks 91 x 116 San Antonio Spurs

Denver Nuggets 110 x 94 New York Knicks

Utah Jazz 84 x 91 Atlanta Hawks

Portland Trail Blazers 116 x 109 Washington Wizards

Los Angeles Lakers 107 x 98 Orlando Magic

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Philadelphia 76ers x Houston Rockets

Milwaukee Bucks x Miami Heat

Charlotte Hornets x New Orleans Pelicans

Boston Celtics x Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks x Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers

Phoenix Suns x New York Knicks

Sacramento Kings x Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors x Utah Jazz