Sem astros, Warriors decepciona e perde do Kings em casa na NBA

Sem seus principais astros em quadra, o Golden State Warriors protagonizou na noite desta segunda-feira uma das maiores zebras desta temporada da NBA até agora. Jogando em casa, o vice-líder da Conferência Oeste foi superado pelo Sacramento Kings, penúltimo colocado, pelo placar de 110 a 106. Lesionados, Stephen Curry e Kevin Durant desfalcaram a equipe anfitriã.

Curry ficou de fora por causa de uma lesão na mão direita, enquanto Durant se recupera de uma torção no tornozelo esquerdo. Sem a dupla, Klay Thompson liderou o Warriors e foi o cestinha da partida, com 21 pontos. Com Thompson à frente, os donos da casa lideraram o placar, por 106 a 102, quando faltavam três minutos para o fim da partida. Mas o Kings reagiu com oito pontos seguidos na reta final e virou o placar.

Apresentando um jogo mais coletivo, os visitantes contaram com maior equilíbrio em quadra. Seis dos seus jogadores alcançaram os dois dígitos na pontuação. O maior destaque foi Willie Cauley-Stein, com 19 pontos e oito rebotes. Com o resultado, o Kings faturou sua primeira vitória em nove jogos disputados na Oracle Arena.

O time visitante também encerrou uma série de nove derrotas seguidas na temporada. Penúltimo colocado da Conferência Oeste, o Kings está à frente somente do Dallas Mavericks, com seis triunfos e 14 derrotas. Em situação oposta, o Warriors é o vice-líder da tabela, com 15 vitórias e seis revezes.

Se os astros não puderam ajudar o Warriors nesta noite, o principal jogador do Cleveland Cavaliers fez sua parte fora de casa. LeBron James registrou 30 pontos, 13 rebotes e seis assistências na vitória sobre Philadelphia 76ers por 113 a 91. Dwyane Wade contribuiu com 15 pontos, mesmo saindo do banco de reservas.

Foi a oitava vitória consecutiva dos atuais vice-campeões da NBA na temporada. No total, o Cavaliers soma 13 triunfos e sete derrotas, aproximando-se dos líderes da Conferência Leste - já é o terceiro colocado. O 76ers, por sua vez, aparece no quinto lugar, apesar de ter sofrido o seu 8º revés. Tem ainda 11 triunfos. Nesta segunda, o melhor jogador da equipe foi Joel Embiid, com 30 pontos e 11 rebotes.

Enquanto os dois times tentam se aproximar dos líderes, o topo da Conferência Leste contou com um confronto direto nesta rodada. E o Detroit Pistons surpreendeu o Boston Celtics, dono da melhor campanha da temporada até agora, pelo placar de 118 a 108, fora de casa. O Celtics não perdiam em seus domínios há oito jogos seguidos.

O Pistons foi liderado por Andre Drummond, em noite inspirada. O pivô cravou um "double-double" de 26 pontos e 22 rebotes (seu recorde na temporada), além de ter anotado seis assistências. Além do brilho de Drummond, o Celtics precisou encarar o bom momento vivido por Tobias Harris, cestinha da partida, com 31 pontos. Reggie Jackson ainda contribuiu com 20 pontos e sete assistências.

Apesar da sua quarta derrota na temporada, o Celtics segue liderando a Conferência Leste, com a melhor campanha até agora. Exibe 18 vitórias. O Pistons vem logo abaixo na tabela, com 13 triunfos e seis derrotas.

Na Conferência Oeste, o Houston Rockets manteve a ponta ao superar o Brooklyn Nets por 117 a 103, longe de casa. James Harden foi o destaque da partida, com 37 pontos, dez rebotes e oito assistências para os visitantes, que agora somam 16 vitórias e apenas quatro derrotas.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Philadelphia 76ers 91 x 113 Cleveland Cavaliers

Orlando Magic 109 x 121 Indiana Pacers

Boston Celtics 108 x 118 Detroit Pistons

New York Knicks 91 x 103 Portland Trail Blazers

Brooklyn Nets 103 x 117 Houston Rockets

Dallas Mavericks 108 x 115 San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers 115 x 120 Los Angeles Clippers 120,

Golden State Warriors 106 x 110 Sacramento Kings

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers x Miami Heat

Chicago Bull x Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves x Washington Wizards

Utah Jazz x Denver Nuggets

Sacramento Kings x Milwaukee Bucks