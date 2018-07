Sem Augusto Lima, Raptors derrota o Nuggets de Scott Machado na Summer League

Na rodada de quarta-feira da Summer League da NBA, estava previsto um confronto entre brasileiros, já que o Toronto Raptors, de Augusto Lima, enfrentaria o Denver Nuggets, de Scott Machado. O time canadense, porém, não colocou o ala/pivô em quadra, mas ainda assim derrotou o adversário por 85 a 77 em Las Vegas.

A liga de verão de Las Vegas, que anualmente antecede o início da temporada do basquete norte-americano, é disputada por atletas que buscam seu espaço na NBA. É o caso de Augusto Lima e Scott Machado.

Vindo de atuações apagadas na Summer League, Augusto Lima assistiu do banco à vitória de seu Raptors. Já Scott Machado saiu da reserva para marcar dois pontos, pegar seis pontos e dar duas assistências, em 12 minutos em quadra, mas não impediu a derrota de sua equipe.

O destaque ficou por conta do ala OG Anunoby, que contribuiu para o triunfo do Raptors, com 22 pontos. Pelo Nuggets, o armador Monte Morris marcou 21 pontos e o ala/armador Malik Beasley terminou com 19.

Quinta escolha do último Draft, pelo Dallas Mavericks, e imediatamente trocado para o Atlanta Hawks, o armador Trae Young voltou a se destacar no triunfo de sua equipe sobre o Indiana Pacers, por 107 a 101. Ele anotou 23 pontos e distribuiu oito assistências em 26 minutos de quadra.