Sem Brasília, NBB é confirmado com 15 equipes para próxima temporada

A Liga Nacional de Basquete (LNB) anunciou nesta terça-feira os detalhes da próxima edição do NBB. Como na temporada passada, a competição contará com 15 equipes na disputa após a saída do tradicional Brasília, ausência por conta de problemas financeiros.

Uma reunião do Conselho de Administração da LNB, realizada nesta terça, definiu as últimas pendências da competição. E além do Brasília, outra equipe que desistiu da participação no campeonato por causa de problemas financeiros foi o Macaé.

Com tantas baixas, o Caxias do Sul, último colocado da temporada passada, pôde permanecer na disputa. Campeão da Liga Ouro, o Botafogo será uma das principais novidades, ao lado do Joinville, vice-campeão da divisão de acesso e que, diante das baixas, também garantiu o direito de jogar a competição.

"É um orgulho chegar à décima edição do NBB e ver tudo o que conseguimos alcançar nesses últimos anos. Sem dúvida que há muito a evoluir, mas estamos trabalhando para isso", afirmou João Fernando Rossi, presidente da LNB. "Conseguimos manter a quantidade, a qualidade e a representatividade dos territórios brasileiros nesta temporada. A expectativa é de um campeonato ainda mais forte e mais disputado."

No total, serão oito estados brasileiros representados no NBB: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Ceará. A estreia da competição acontecerá no dia 4 de novembro, com duelo que reedita a última final, entre o atual campeão Bauru e o Paulistano.

O regulamento do NBB está mantido, com a classificação dos 12 melhores colocados para a segunda fase, sendo que os quatro líderes vão direto para a fase quartas de final. O Jogo das Estrelas também já está marcado, para o dia 18 de março de 2018, e será realizado novamente no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Os 15 times que disputarão o NBB na temporada 2017/2018 serão: Gocil/Bauru Basket (SP), Botafogo (RJ), Campo Mourão (PR), Banrisul/Caxias do Sul (RS), Flamengo (RJ), Sesi Franca (SP), Joinville (SC), Liga Sorocabana/Uniso (SP), Minas Tênis Clube (MG), Mogi das Cruzes/Helbor (SP), Paulistano/Corpore (SP), Pinheiros (SP), Solar Cearense (CE), Universo/Vitória (BA), Vasco da Gama (RJ).