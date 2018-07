Sem contrato com o Barça, Marcelinho Huertas vai tentar a NBA A dois meses do final da temporada na Europa, o armador brasileiro Marcelinho Huertas admitiu pela primeira vez, nesta segunda-feira, que pretende assinar contrato para disputar a NBA na próxima temporada. O contrato do jogador de 31 anos com o Barcelona chega ao fim no meio do ano e, assim, ele estará livre para se transferir para o mercado norte-americano.