Sem Curry, Warriors batem Rockets e abrem 2 a 0 nos playoffs

O Golden State Warriors soube superar a ausência do seu principal jogador para ampliar a vantagem nos playoffs da NBA. Na noite de segunda-feira, mesmo sem Stephen Curry, em recuperação de torção no tornozelo direito sofrida no primeiro jogo da série, o melhor time da temporada regular derrotou o Houston Rockets por 115 a 106 em Oakland para abrir 2 a 0 no confronto.

O duelo foi mais complicado do que o primeiro, quando o Warriors aplicou 104 a 78, mas o time, que começou com Shawn Livingston ocupando a vaga de Curry, soube se impor nos momentos decisivos. Klay Thompson foi o principal destaque do time ao marcar 34 pontos, além de ter dado cinco assistências para os atuais campeões da NBA.

Andre Iguodala, MVP das finais no ano passado, anotou 18 pontos, tendo acertado quatro arremessos de três. Já Draymond Green contribuiu com 14 rebotes, 12 pontos e oito assistências, enquanto o brasileiro Leandrinho Barbosa marcou seis pontos e deu uma assistência em quase 13 minutos. Já Anderson Varejão não foi aproveitado.

James Harden somou 28 pontos e 11 assistências, tendo acertado 13 de 15 tiros livres, para liderar o Rockets, que perdeu os últimos seis jogos para o Warriors e 14 dos últimos 15. Já Dwight Howard acumulou 12 pontos e dez rebotes. O terceiro duelo da série está marcado para quinta-feira, em Houston.

DALLAS VENCE EM OKLAHOMA

Numa partida definida apenas após a revisão do último lance pela arbitragem, o Oklahoma City Thunder chegou a comemorar a vitória, mas a anulação da cesta de Steven Admans, em razão do entendimento de que a cesta foi anotada após o estouro do cronômetro, garantiu o triunfo do Dallas Mavericks por 85 a 84, empatando em 1 a 1 a série válida pelos playoffs da Conferência Oeste da NBA.

Massacrado por 108 a 70 no último sábado, o Mavericks conseguiu neutralizar o ataque do Thunder, que só teve efetividade de 33,7% nos arremessos de quadra. Kevin Durant anotou 21 pontos, mas acertou apenas 7 de 33 disparos, a pior pontaria da sua carreira nos playoffs. Já Russel Westbrook acumulou 19 pontos e 14 rebotes.

Raymond Felton fez 21 pontos e ainda obteve 11 rebotes, Dirk Nowitzki anotou 17 pontos e Deron Williams registrou 13, sendo 11 nos cinco primeiro minutos da partidas pelo Mavericks, que será mandante na próxima partida da série, nesta quinta-feira.

RAPTORS TAMBÉM IGUALA SÉRIE - O Toronto Raptors encerrou uma série de sete derrotas nos playoffs e venceu o Indiana Pacers por 98 a 87, no Canadá, empatando a série. O último triunfo do time na pós-temporada havia sido em 30 de abril de 2014.

Jonas Valanciunas brilhou pelo Raptors com 23 pontos e 15 rebotes. Já Kyle Lowry somou 18 pontos, nove assistências e sete bolas roubadas. Corey Joseph anotou 16 pontos, Patrick Patterson acumulou 14 e Demar DeRozan teve nova atuação ruim, com apenas dez pontos.

Paul George totalizou 28 pontos pelo Pacers, enquanto Monta Ellis fez 15 para o time de Indianápolis, que será o anfitrião do terceiro jogo da série, marcado para a próxima quinta.

JOGOS DE TERÇA - Os playoffs da NBA prosseguem nesta terça com a disputa de duas partidas: Atlanta Hawks x Boston Celtics e San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies. Hawks e Spurs lideram as respectivas séries por 1 a 0.