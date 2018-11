Sem Curry e Green, Golden State Warriors sofre para bater o Atlanta Hawks em casa

Não foi tão tranquilo como poderia se imaginar, mas o Golden State Warriors fez o dever de casa e derrotou o Atlanta Hawks por 110 a 103, na Oracle Arena, em Oakland, pela rodada de terça-feira da NBA, e se manteve na liderança da Conferência Oeste. O atual campeão da liga jogou sem o armador Stephen Curry, se recuperando de lesão, e o ala/pivô Draymond Green, suspenso pela diretoria por conduta inadequada para com os companheiros.

A vitória em casa fez com que o Warriors abrisse vantagem na ponta de sua conferência. Agora com 12 vitórias e três derrotas, o time da Califórnia tem dois triunfos a mais que o Portland Trail Blazers. No Leste, o Atlanta Hawks faz campanha inversa e ocupa a 14.ª e penúltima posição. São apenas três vitórias e agora 11 derrotas.

Com 29 pontos, seis rebotes e três assistências, o ala Kevin Durant foi o grande destaque do Warriors em quadra. Klay Thompson anotou outros 24 pontos. Pelo lado do Hawks, o melhor foi Tauren Prince, dono de 22 pontos ao todo. Kent Bazemore (18 pontos) e Alex Len (14) também brilharam pelo time da Geórgia.

Antes da partida, a direção do Warriors anunciou uma suspensão de uma partida para Draymond Green por uma conduta inadequada para com os companheiros durante e depois da partida da última segunda-feira, na derrota para o Los Angeles Clippers. O ala/pivô e Kevin Durant, que não foi punido, se desentenderam no fim do tempo regular, chegando a discutirem asperamente no vestiário após o jogo.

OUTROS JOGOS

Quem busca uma reação neste início de temporada é o Houston Rockets. Fora de casa, o time do Texas derrotou o Denver Nuggets por 109 a 99 e chegou à sexta vitória em 13 partidas, ainda na 12.ª colocação no Oeste. O armador James Harden não brilhou tanto como se esperava, mas terminou com 22 pontos, 11 assistências e três roubadas de bola. Ele foi ajudado por Chris Paul, autor de 21 pontos e quatro assistências.

No lado do Nuggets, que passam por uma fase difícil após o bom início de temporada, o quarto revés consecutivo o derrubou para a terceira colocação com nove vitórias e agora cinco derrotas. O melhor em quadra foi o reserva Monte Morris, com 19 pontos.

Já em Cleveland, o Cavaliers obteve a sua segunda vitória ao ganhar do Charlotte Hornets por 113 a 89. Pior da NBA até então - agora está empatado com o Phoenix Suns com 11 derrotas cada -, o time de Ohio melhorou bastante o seu poder ofensivo e conseguiu seu maior número de pontos em um primeiro tempo na temporada: 67.

O destaque do Cavaliers foi Jordan Clarkson, com 24 pontos. O pivô Tristan Thompson igualou a melhor marca de sua carreira com 21 rebotes. No lado do Hornets, com sete vitórias e sete derrotas na sexta colocação no Leste, Jeremy Lamb foi cestinha com 22 pontos.

Confira a rodada de quarta-feira na NBA:

