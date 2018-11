Sem Curry, Golden State Warriors ganha; Lakers de LeBron ganha segunda seguida

O Golden State Warriors venceu o Brooklyn Nets por 116 a 100, em casa, em partida realizada pela rodada deste sábado da NBA, em Oakland, nos Estados Unidos. Sem Stephen Curry e Draymond Green, machucados, o atual bicampeão da liga norte-americana de basquete se recuperou de derrota sofrida na última quinta-feira e agora soma 11 triunfos na temporada, contra dois reveses, a melhor campanha da Conferência Oeste.

O Warriors conseguiu controlar a partida sem sobrecarregar seus principais jogadores, entre aqueles que estavam disponíveis para o duelo. Pilares das conquistas recentes da franquia, Kevin Durant, o cestinha da partida com 28 pontos, Klay Thompson e Andre Iguodala não permaneceram em quadra por mais de 30 minutos. Já o Brooklyn está em oitavo lugar no Leste, com seis triunfos e sete reveses.

Em um duelo entre times do Oeste, o Los Angeles Lakers superou o Sacramento Kings por 101 a 86, fora de casa, e chegou a 50% de aproveitamento pela primeira vez na temporada, com retrospecto de seis vitórias e seis derrotas. Depois de sofrer três reveses seguidos nas três primeiras partidas, o time de LeBron James dá sinais de recuperação e alcançou o segundo triunfo seguido.

LeBron esteve entre os jogadores que sofreram com dores de cabeça, por causa da ventilação no ginásio Sleep Train Arena, em Sacramento, mas o astro foi o cestinha do jogo com 25 pontos. Derrotada no confronto, a franquia da capital do Estado da Califórnia está em oitavo lugar na tabela, com sete triunfos e seis reveses, duas posições acima do Lakers.

Na Conferência Leste, quem lidera é o Toronto Raptors, com 12 vitórias e só uma derrota sofrida, melhor campanha da atual temporada. Neste sábado, o time canadense bateu o New York Knicks por 128 a 112, em casa, apesar da atuação apagada do maior reforço recente contratado pela franquia, o ala Kawhi Leonard, que marcou apenas 12 pontos. Já a equipe de Nova York está em 12º lugar, com só quatro triunfos e nove reveses na temporada.

Confira os resultados da rodada deste sábado:

Toronto Raptors 128 x 112 New York Knicks

Los Angeles Clippers 128 x 126 Milwaukee Bucks

New Orleans Pelicans 119 x 99 Phoenix Suns

Miami Heat 110 x 116 Washington Wizards

Chicago Bulls 99 x 98 Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies 112 x 106 Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs 96 x 89 Houston Rockets

Golden State Warriors 116 x 100 Brooklyn Nets

Dallas Mavericks 111 x 96 Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings 86 x 101 Los Angeles Lakers

Confira os jogos deste domingo:

Detroit Pistons x Charlotte Hornets

Houston Rockets x Indiana Pacers

New York Knicks x Orlando Magic

Denver Nuggets x Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers x Boston Celtics