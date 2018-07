Sem Curry, Thompson defenderá título do torneio de 3 pontos da NBA

A NBA oficializou a relação de jogadores que vão participar dos tradicionais desafios disputados no fim de semana do All-Star Game e confirmou que Stephen Curry, um dos maiores astros da liga, não vai participar do torneio de três pontos, disputa que venceu em 2015 e foi o segundo colocado no ano passado.

Essa competição ocorrerá em 18 de fevereiro, um dia antes do All-Star Game da NBA, em New Orleans. E sem Curry, as atenções estarão voltadas para seu companheiro no Golden State Warriors, Klay Thompson, que defenderá o seu título e tentará se tornar o primeiro jogador desde Jason Kapono em 2007 e 2008 a conseguir duas conquistas seguidas.

Para isso, Curry terá que superar Kyrie Irving, do Cleveland Cavaliers, que venceu essa disputa em 2013. Seus adversários serão Kyle Lowry, do Toronto Raptors; Kemba Walker, do Charlotte Hornets; Eric Gordon, do Houston Rockets; Wesley Matthews, do Dallas Mavericks; CJ McCollum, do Portland Trail Blazers; e Nick Young, do Los Angeles Lakers.

Aaron Gordon, do Orlando Magic, foi um dos quatro selecionados para o concurso de enterradas. DeAndre Jordan, do Los Angeles Clippers; Glenn Robinson III, do Indiana Pacers; e Derrick Jones Jr, do Phoenix Suns, também vão participar da disputa.

O desafio de talentos, previsto también para o sábado, confrontará Kristaps Porzings, do New York Knicks; DeMarcus Cousins, do Sacramento Kings; Anthony Davis, do New Orleans Pelicans; Joel Embiid, do Philadelphia 76ers; Isaiah Thomas, do Boston Celtics; Gordon Hayward, do Utah Jazz; John Wall, do Washington Wizards, e Devin Booker, do Phoenix Suns.