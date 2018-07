Sem Curry, Warriors é massacrado pelo Clippers na pré-temporada da NBA

Blake Griffin foi o cestinha da partida com 29 pontos pelo Clippers, enquanto DeAndre Jordan conseguiu um "double-double" com dez pontos e dez rebotes. Já Chris Paul distribuiu dez assistências e anotou sete pontos pelo time de Los Angeles, que acumula duas vitórias e três derrotas na pré-temporada da NBA.

Além de Curry, o Warriors também poupou André Iguoadala e não contou com Andrew Bogut, em recuperação de fratura no nariz. Assim, o time foi liderado por Klay Thompson, que anotou 21 pontos. Já o brasileiro Leandrinho Barbosa somou sete pontos, quatro rebotes e uma assistência nos 16 minutos em que atuou.

Além de Leandrinho, o outro brasileiro que entrou em quadra na noite de terça-feira na pré-temporada da NBA também foi derrotado. Raulzinho teve atuação discreta e não impediu que o Utah Jazz fosse superado pelo Oklahoma City Thunder por 113 a 102, em Salt Lake City.

Raulzinho acumulou quatro pontos, duas assistências e um rebote nos 17 minutos que jogou pelo Jazz. Rodney Hood anotou 23 pontos e Trey Burke fez 20. Já a dupla de astros do Thunder também se destacou. Kevin Durant foi o cestinha da partida com 29 pontos e ainda obteve oito rebotes, enquanto Russel Westbrook conseguiu um "triple-double" com 21 pontos, dez assistências e dez rebotes. Já Steven Adam acumulou 14 pontos e dez rebotes.