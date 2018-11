Sem Curry, Warriors perde do Rockets fora de casa na NBA

Ainda sem poder contar com Stephen Curry, o Golden State Warriors não resistiu ao Houston Rockets na noite desta quinta-feira e foi batido por 107 a 86, fora de casa, em rodada da NBA. Na ausência do astro na equipe dos atuais campeões, James Harden deu show e comandou o triunfo dos anfitriões.

Harden foi o cestinha da partida ao anotar 27 pontos, três rebotes e o mesmo número de assistências. E ainda teve a ajuda dos companheiros de equipe. James Ennis contribuiu com 19 pontos e Chris Paul e Eric Gordon marcaram 17 pontos cada. Clint Capela obteve um "double-double" de dez pontos e dez rebotes.

Além da boa distribuição dos pontos entre os jogadores, o time da casa mostrou consistência defensiva. Assim, teve força para conter os avanços do Warriors, que penaram no ataque nesta quinta. O maior pontuador da equipe foi Kevin Durant, responsável por 20 pontos. Depois dele, o destaque foi o reserva Kevon Looney, com 12 pontos.

Mais uma vez, os atuais campeões da NBA sentiram falta de Curry. O astro do time sofreu estiramento na coxa esquerda no dia 9. Ele deve ficar pelo menos mais uma semana afastado. Com os tropeços recentes, o Warriors já soma quatro derrotas, além de 12 vitórias. Assim, segue na liderança da Conferência Oeste.

Já o Rockets segue se reabilitando aos poucos na mesma tabela. O time de Harden, eleito o MVP da temporada passada, soma sete vitórias e sete derrotas e é apenas o 12º colocado.

Pouco antes da partida desta quinta, a equipe anunciou que Carmelo Anthony estava fora dos planos do time para a sequência da temporada. Criticado pelo baixo rendimento nestes primeiros jogos do campeonato, Anthony seguirá com o elenco até que sua situação seja resolvida. Um dos destaques da NBA nos últimos anos, ele já foi selecionado para o Jogos das Estrelas por dez vezes.

Ainda nesta quinta, o Denver Nuggets derrotou o Atlanta Hawks por 138 a 93, diante de sua torcida. Juancho Hernangomez foi o destaque do jogo ao anotar 25 pontos, seu melhor rendimento na temporada até agora. O cestinha da partida ainda anotou nove rebotes para o Nuggets. Paul Millsap e Gary Harris registraram 18 pontos cada. Pelo Hawks, o maior pontuador foi o reserva Jeremy Lin, com 16.

O Nuggets ocupa a terceira posição da Conferência Oeste, com dez triunfos e cinco derrotas. Já o Hawks sofreu seu sexto revés seguido. Assim, é apenas o 14º e penúltimo colocado do Leste, com três vitórias e 12 derrotas.

Também na rodada, o Los Angeles Clippers derrotou o San Antonio Spurs por 116 a 111. Lou Williams foi mais uma vez o destaque do time da Califórnia: ele saiu do banco e anotou 23 pontos. O cestinha, no entanto, foi o visitante DeMar DeRozan, que fez 34 pontos. Pelo time da casa, Tobias Harris marcou 18 pontos e Montrezl Harrell contribuiu com outros 14.

LAKERS TEM BAIXA

Também na noite desta quinta, o Los Angeles Lakers informou que não terá Rajon Rondo por até cinco semanas. Ele sofreu uma fratura na mão direita e terá que passar por cirurgia, nesta sexta. Ele se machucou na vitória do Lakers sobre o Portland Trail Blazers, na quarta.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Houston Rockets 107 x 86 Golden State Warriors

Denver Nuggets 138 x 93 Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers 116 x 111 San Antonio Spurs

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Washington Wizards x Brooklyn Nets

Indiana Pacers x Miami Heat

Boston Celtics x Toronto Raptors

Philadelphia 76ers x Utah Jazz

New Orleans Pelicans x New York Knicks

Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies x Sacramento Kings

Milwaukee Bucks x Chicago Bulls