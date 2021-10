Sem Curry, Warriors vencem Lakers, de LeBron, na pré-temporada da NBA

O Golden State Warriors não tinha Stephen Curry. E o Los Angeles Lakers contava com LeBron James. Mesmo assim, os Warriors mostraram força na madrugada desta quarta-feira e venceram os Lakers por 111 a 99, fora de casa, pela pré-temporada da NBA. Foi a quarta vitória dos Warriors em quatro jogos, sendo a segunda sobre os Lakers.

O resultado surpreendeu porque os visitantes não tiveram Curry e Draymond Green, por opção do técnico Steve Kerr, e Klay Thompson segue afastado por lesão. Do outro lado, o time da casa contou pela primeira vez com seu trio de astros, formado por LeBron, Anthony Davis e Russell Westbrook.

Davis foi o cestinha da partida, com 20 pontos, LeBron contribuiu com 17 e Westbrook deixou a quadra com mais um "double-double" de 10 pontos e 10 rebotes, além de seis assistências. Mas a turma dos trintões acabou sendo ofuscado pelo jogo coletivo dos jovens dos Warriors.

Seis jogadores alcançaram os dois dígitos de pontuação, dois deles reservas. O destaque foi Jordan Poole, com 18 pontos, cinco rebotes e quatro assistências. Damion Lee e Otto Porter Jr. anotaram 16 pontos cada.

Ainda em busca de sua primeira vitória nesta pré-temporada, o time de Los Angeles encerra sua participação contra o Sacramento Kings, na quinta-feira. Já os Warriors apresentam 100% de aproveitamento até agora e vão jogar pela última vez nesta pré-temporada na sexta, contra Portland Trail Blazers.

No outro jogo desta noite de terça, o Toronto Raptors encerrou sua participação nas partidas preparatórias para a temporada da NBA vencendo o Washington Wizards por 113 a 108, fora de casa. Malachi Flynn saiu do banco de reservas para ser o destaque dos visitantes, com 22 pontos. Mas o cestinha da partida foi Kyle Kuzma, com 24 pontos, para os Wizards.