Sem Draymond Green, NBA anuncia time ideal de defesa da temporada

A NBA anunciou nesta quarta-feira os cinco jogadores que formam a equipe ideal de defesa da temporada 2017/2018. Os nomes foram escolhidos em votação realizada por jornalistas especializados e a grande surpresa foi a ausência do ala-pivô Draymond Green, do Golden State Warriors.

+ Rockets vence Warriors em Oakland e empata a final do Oeste

+ Sem Lonzo Ball, NBA divulga time de novatos com Mitchell e Simmons

+ Confira mais notícias de basquete

Apontado ano após ano como um dos melhores da liga na função, até por sua capacidade de marcar jogadores de todas as posições, Green ficou de fora do quinteto apenas um ano depois de ser eleito o principal defensor da NBA na temporada 2016/2017. Desta vez, ele precisou se contentar com um lugar no segundo time de defesa.

O grande destaque da equipe defensiva ideal, então, foi o pivô Rudy Gobert, do Utah Jazz, que recebeu 192 pontos de 200 possíveis. Ele foi um dos grandes responsáveis pela ótima campanha da equipe de Salt Lake City, que chegou às semifinais da Conferência Oeste de forma surpreendente.

Ao lado dele no garrafão, aparece Anthony Davis. Além de sua produção ofensiva, o jogador mais uma vez mostrou muita capacidade na marcação dos rivais e conduziu o New Orleans Pelicans também às semifinais do Oeste. Por isso, ganhou 163 pontos e foi o segundo mais votado.

Completando a equipe, os jornalistas elegeram o armador Jrue Holiday, companheiro de Davis no Pelicans, com 105 pontos; o ala-armador Victor Oladipo, grande destaque do Indiana Pacers, com 136; e o ala Robert Covington, especialista de defesa do Philadelphia 76ers, com 90.

Para o segundo time ideal, além de Green, os jornalistas elegeram os pivôs Joel Embiid, companheiro de Covington no 76ers, também com 90 pontos, Al Horford, do Boston Celtics, com 85, o armador Dejounte Murray, do San Antonio Spurs, com 80, e o ala Jimmy Butler, do Minnesota Timberwolves, com 79.

Para definir as equipes, a NBA pediu o voto de 100 jornalistas especialistas. Cada voto para o primeiro time dava ao jogador em questão dois pontos, enquanto o voto para a segunda equipe lhe garantia mais um. Entre os outro nomes lembrados, destaque para Chris Paul, do Houston Rockets, Paul George, do Oklahoma City Thunder, além de Kevin Durant e Klay Thompson, do Golden State Warriors.