Sem Durant, Curry brilha, Warriors eliminam os Rockets e vão à final do Oeste

Sem Kevin Durant, lesionado na panturrilha esquerda, mas com atuação monstruosa de Klay Thompson e um segundo quarto brilhante de Stephen Curry, o Golden State Warriors chegou à final da Conferência Oeste da NBA pelo quinto ano consecutivo ao derrotar o Houston Rockets por 118 a 113 e fechar a série em 4 a 2.

Os Warriors foram extremamente competitivos e, mesmo sem poder contar com Durant e com Curry muito apagado no primeiro tempo - o armador terminou zerado - conseguiram se impor na casa dos Rockets, que entraram pressionados por estarem atrás na série e não conseguiram fazer seu melhor jogo.

Com Curry fora de sintonia nos dois primeiros quartos, Thompson chamou a responsabilidade e foi o grande nome do atual campeão da NBA nos minutos iniciais. Ele anotou 27 pontos e também teve a ajuda dos atletas que saíram do banco, como Kevon Looney e Shaun Livingston.

A franquia da Califórnia foi tão competitiva que a ótima atuação de James Harden não foi suficiente para empatar a série em 3 a 3 e forçar o jogo 7. Agressivo, e muito forte nos arremessos de três pontos, o ala/armador anotou 35 pontos e manteve seu desempenho de destaque nos playoffs, assim como Chris Paul, que guardou 25 pontos na partida. Os dois, porém, não conseguiram evitar a quebra da invencibilidade do time de Texas em casa que já durava 12 jogos.

Curry não precisou ser regular na partida para brilhar. O armador, MVP em 2015 e 2016, se redimiu do começo ruim e anotou 33 pontos no segundo tempo, 23 deles só no último quarto, mostrando a sua força e poder de decisão em partidas importantes. No final, ele incendiou o jogo e teve a ajuda de Thompson, que cumpriu muito bem seu papel na defesa para garantir o triunfo fora de casa e a classificação da franquia da Califórnia.

A equipe do técnico Steve Kerr foi superior no aproveitamento de arremessos (49,4% a 47,2%), de lances livres (78,3% a 70,6%), nas assistências (25 a 21) e nos tocos (sete a um) e perdeu nos arremessos de três pontos (43,6% a 42,1%) e nos rebotes (40 a 35). As equipes tiveram o mesmo número de roubos de bola (nove).

Novamente na final da Oeste, os Warriors, provavelmente ainda sem Durant, duelam na decisão com o vencedor do jogo 7 entre Denver Nuggets e Portland Trail Blazers, partida derradeira da série que acontece neste domingo, às 16h30 (de Brasília). Toronto Raptors e Philadelphia 76ers também jogam no domingo, mas às 20 horas (de Brasília) e decidem quem enfrentará o Milwaukee Bucks na final da Conferência Leste.