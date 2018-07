Sem finalistas da NBA, Brasil inicia preparação para Rio-2016

A seleção brasileira de basquete iniciou neste sábado a preparação para os Jogos Olímpicos do Rio, com dois treinos no Ginásio da Hebraica, em São Paulo. O time comandado pelo técnico Rubén Magnano ainda não pode contar com Leandrinho Barbosa e Anderson Varejão, finalistas e vice-campeões da NBA com o Golden State Warriors, além de Raulzinho, do Utah Jazz, e Augusto Lima, do Real Madrid.

Os quatro jogadores ausentes na preparação se juntam ao time que irá disputar a Olimpíada no próximo dia 30. Para os treinos, a seleção contou com quatro atletas convidados (Deryk, Humberto, Pedro Henrique e Wesley).

"Toda a equipe está comprometida com a seleção. No dia 30, todos os atletas terão se apresentado. Está tudo certo. Na apresentação falei que devemos ter coragem de acreditar que se pode fazer um bom trabalho e lutar pela medalha. Temos que alimentar o grupo com trabalho e confiança. Nossas perspectivas são boas, como já disse. Não falo por falar, mas por experiência já vivida", comentou Magnano.

Um dos mais experientes jogadores do Brasil, o pivô Nenê afirmou que está confiante para a disputa de sua segunda Olimpíada. Aos 33 anos, ele espera um resultado melhor do que o conquistado em Londres-2012, quando terminou na quinta colocação.

"Temos a possibilidade de fazer história e conquistar uma medalha, já que nossa equipe jogou de igual para igual contra nossos principais adversários nos Jogos de Londres (2012) e na Copa do Mundo da Espanha (2014). E o que vai definir o quanto estaremos prontos é a nossa preparação, a nossa intensidade, a química com os jogadores. A motivação maior é você estar numa Olimpíada, isso não tem preço. É muito orgulho poder defender o seu país, principalmente em casa diante de sua torcida", disse Nenê.

A seleção brasileira está no Grupo B da disputa do basquete da Olimpíada e terá como adversários na primeira fase Lituânia, Espanha, Argentina, Nigéria e uma equipe que ainda será definida em um dos pré-olímpicos intercontinentais. No Grupo A aparecem Austrália, China, Estados Unidos, Venezuela e outras duas equipes que se classificarem no Pré-Olímpico Mundial.