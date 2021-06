Sem Harden, mas com Beyoncé na plateia, Brooklyn Nets derrota o Milwaukee Bucks

Com a presença da cantora Beyoncé entre os 15.750 espectadores preseentes ao ginásio do Barclays Center, em Nova York, o Brooklyn Nets venceu o Milwaukee Bucks, neste sábado, por 115 a 107, em duelo válido pela primeira rodada da semifinal da Conferência Leste da NBA. Os times voltam a se enfrentar no mesmo palco na segunda-feira.

Nem mesmo a perda da estrela James Harden, aos 43 segundos de partida, por lesão, diminuiu o ritmo do time da casa, que contou com bela atuação de Blake Griffin, autor de 18 pontos, 14 rebotes, três assistências e duas recuperações de bola.

Nos 35 minutos em que esteve em quadra, Griffin acertou 7 dos 13 arremessos, incluindo 4 de 9 triplos, e fez um ótimo trabalho defensivo na marcação sobre o grego Giannis Antetokounmpo, que, ainda assim, fez 34 pontos para os visitantes.

Outro destaque do time de Nova York foi mais uma vez Kevin Durant, com 29 pontos, 10 rebotes e três bloqueios em 40 minutos de ação. Kyrie Irving fez mais 25 pontos com oito assistências e Joe Harris também foi outro pilar da equipe, com 19 pontos, sendo 5 arremessos de três. A defesa dos Nets foi fundamental, deixando os Bucks com 13 pontos abaixo de sua média obtida em cada jogo da temporada regular como líder da NBA.

Mais uma vez, Antetokounmpo, com um duplo-duplo de 34 pontos e 11 rebotes, foi o destaque dos Bucks, que erraram muito os arremessos de três. Foram 6 acertos em 30 tentativas na primeira derrota nos playoffs este ano, depois de terem vencido a primeira rodada por 4 a 0 sobre o Miami Heat. Brook Lopez marcou 19 pontos e Jrue Holiday anotou 17, além de nove rebotes.

O primeiro quarto foi do Milwaukee (32 a 30), mas Brooklyn abriu vantagem de 14 pontos ao final do terceiro quarto, depois de ir para o intervalo com 63 a 61 no placar e abrir 98 a 84 no penúltimo quarto. Os Bucks se recuperaram em parte no último quarto, ao vencerem 23 a 17, mas foi pouco para obter a vitória.