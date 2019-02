Sem Harden, Rockets vencem Warriors fora de casa na NBA

A ausência de James Harden não impediu o Houston Rockets de conquistar uma vitória de peso na rodada de sábado da NBA. Em Oakland, a equipe superou a ausência do cestinha da liga para derrotar o Golden State Warriors por 118 a 112.

Eric Gordon marcou 25 pontos, com quatro cestas de três, e Chris Paul somou 23, o que incluiu dois tiros livres a 1min08 do fim, para assegurar o triunfo dos Rockets, que estão na quinta posição na Conferência Oeste e contaram com oito pontos e três rebotes do brasileiro Nenê.

Os Warriors buscaram uma reação tardia, com Stephen Curry convertendo um arremesso de três, a 1min56 do término, e dois tiros livres, a 1min26 do fim, diminuindo a desvantagem para 114 a 110, mas acabou não sendo suficiente para o líder do Oeste, que perdeu Draymond Green, com entorse no tornozelo esquerdo, no início do último período.

Kevin Durant marcou 29 pontos e Curry acrescentou 25, com cinco cestas de três, nove rebotes e sete assistências pelos Warriors, que viram chegar ao fim a série de cinco vitórias como mandante no duelo que decidiu o título da Conferência Oeste em 2018, definido em sete jogos e com conquista do Golden State.

No confronto entre quartos colocados das conferências, o time do Oeste se deu melhor. Na noite de sábado, o Portland Trail Blazers bateu o Philadelphia 76ers por 130 a 115, fora de casa, com 17 pontos de Damian Lillard e 24 pontos e dez rebotes de Jusuf Nurkic. Essa foi a terceira vitória seguida dos Blazers.

Os 76ers atuaram pelo segundo jogo seguido sem Joel Embiid, com uma lesão no joelho, e viram Ben Simmons terminar o duelo com 29 pontos e dez assistências, enquanto Tobias Harris marcou 20 pontos.

Logo à frente dos Blazers no Oeste, em terceiro lugar, o Oklahoma City Thunder perdeu, em casa, por 119 a 116 para o Sacramento Kings, liderado por Buddy Hield, que fez 34 pontos, tendo convertido 12 de 22 arremessos de quadra. De'Aaron Fox e Marvin Bagley adicionaram 19 pontos para os Kings, em nono lugar na mesma conferência.

Paul George, que no dia anterior fez a cesta que deu a vitória sobre o Utah Jazz, errou um arremesso que teria levado o duelo para a prorrogação. Foi uma noite ruim para ele, com apenas 4 de 19 arremessos convertidos e 14 pontos anotados, além de 13 rebotes. Russell Westbrook marcou 41 pontos pelo Thunder.

Time de melhor campanha na NBA e na Conferência Leste, o Milwaukee Bucks superou o Minnesota Timberwolves por 140 a 128, em casa. Khris Middleton marcou 28 pontos e Giannis Antetokounmpo somou 27 pontos e dez rebotes para os Bucks, que venceram dez dos últimos 11 duelos. E superaram, com o 45º triunfo, o número de vitórias da temporada passada. Derrick Rose fez 23 pontos pelos Timberwolves, que jogaram sem Karl-Anthony Towns pelo segundo jogo consecutivo e estão em 11º lugar no Oeste.

Terceiro colocado do Leste, o Indiana Pacers derrotou o Washington Wizards por 119 a 112, fora de casa, com 22 pontos de Thaddeus Young, que converteu 9 de 11 arremessos de quadra. Domantas Sabonis acrescentou 13 pontos e 12 rebotes para os Pacers, que triunfaram mesmo tendo perdido 23 vezes a posse de bola. Foi a oitava vitória do time nos últimos nove duelos. Bradley Beal marcou 35 pontos para os Wizards, uma noite depois de fazer 46 contra o Charlotte Hornets, mas não impediu a derrota do 11º colocado do Leste.

Também pela rodada de sábado da NBA, o Utah Jazz passou pelo Dallas Mavericks por 125 a 109 com 25 pontos, oito rebotes e seis assistências de Donovan Mitchell. Raulzinho contribuiu com três assistências nos sete minutos em que atuou.

O New Orleans Pelicans bateu o Los Angeles Lakers por 128 a 115, em casa, com 27 pontos, 12 assistências e sete rebotes de Jrue Holiday. O Chicago Bulls venceu o Boston Celtics por 126 a 116 com 42 pontos de Zach LaVine, um recorde na sua carreira. Já Cristiano Felício acumulou sete rebotes e seis pontos em 15 minutos na quadra.

O Brooklyn Nets superou o Charlotte Hornets por 117 a 115 com 40 pontos de D'Angelo Russell, incluindo os últimos 12 do seu time. O Detroit Pistons derrotou o Miami Heat por 119 a 96 com 22 pontos e nove assistências de Ish Smith.

O Cleveland Cavaliers bateu o Memphis Grizzlies por 112 a 107 com 32 pontos e 12 assistências de Kevin Love. Já o Atlanta Hawks fez 110 a 102 no Phoenix Suns com 23 pontos e oito assistências de Trae Young.

Confira os jogos da rodada de domingo da NBA:

Toronto Raptors x Orlando Magic

Denver Nuggets x Los Angeles Clippers

New York Knicks x San Antonio Spurs