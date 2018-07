Sem Irving, Cavaliers vence fácil o Magic na pré-temporada da NBA

Atual campeão da NBA, o Cleveland Cavaliers venceu em seu primeiro teste para a temporada 2016/2017. Na noite de quarta-feira, o time de Ohio não contou com Kyrie Irving, poupado, e ainda viu LeBron James ter uma atuação apagada, mas ainda assim superou o Orlando Magic por 117 a 102, em casa.

LeBron jogou por apenas 13 minutos pelo Cavaliers e fechou o amistoso com sete pontos, seis assistências e dois rebotes. Kevin Love ficou pelo mesmo tempo em quadra e registrou oito pontos e quatro rebotes. E o grande destaque da noite foi Jordan McRae, cestinha do duelo com 20 pontos.

O Magic não ofereceu muita resistência, tanto que foi ao intervalo perdendo por 66 a 39 para os atuais campeões da NBA. E o seu principal jogador foi Jeff Green, que fechou o duelo pela pré-temporada com 19 pontos anotados.

No confronto brasileiro da noite de quarta-feira, Raulzinho se deu melhor diante de Leandrinho ao participar da vitória do Utah Jazz por 104 a 99 sobre o Phoenix Suns, fora de casa. O time de Salt Lake City fechou o primeiro período em vantagem de 31 a 23 e depois conseguiu sustentar o placar favorável.

Rudy Gobert conseguiu um "double-double" de 21 pontos, o que o deixou na condição de cestinha da partida, e dez rebotes pelo Jazz. Raulzinho teve desempenho discreto nos nove minutos em que permaneceu em quadra, com dois pontos e uma assistência. E Brandon Knight liderou o Suns com 17 pontos. Já Leandrinho atuou por 22 minutos pelo time do Arizona, com seis pontos, um rebote e uma assistência.

Um dia após ser massacrado pelo Golden State Warriors, o Los Angeles Clippers reagiu e derrotou o Toronto Raptors por 104 a 98, em casa. Para isso, contou com grande atuação de Blake Griffin, que acertou 10 de 13 arremessos de quadra e fechou o duelo com 24 pontos, além de ter conquistado oito rebotes e dado cinco assistências.

DeAndre Jordan também se destacou pelo Clippers, com 14 pontos e dez rebotes. Já DeMar DeRozan marcou 20 pontos pelo Raptors. Lucas Bebê ficou em quadra por 16 minutos pelo time canadense, com três assistências e dois rebotes. Já Bruno Caboclo somou cinco pontos e dois rebotes em oito minutos.