Sem Kevin Durant, Warriors encerram série de 9 vitórias dos Rockets

O Golden State Warriors entrou em quadra na rodada de quarta-feira da NBA sem um de seus astros, mas mesmo assim mostrou a força que tem e derrotou fora de casa o Houston Rockets por 106 a 104, encerrando uma série de nove vitórias consecutivas da franquia do Texas. Com uma leve torção no tornozelo esquerdo, o ala Kevin Durant foi poupado e viu os seus companheiros evitarem serem "varridos" (perder todos os jogos) pelo rival na temporada.

Com a ausência de Durant, quem chamou a responsabilidade nos Warriors foi o ala Klay Thompson, que anotou 30 pontos. O pivô DeMarcus Cousins e o armador Stephen Curry também foram essenciais com 27 e 24 pontos, respectivamente. O time de Oakland lidera com folga a Conferência Oeste com 46 vitórias e 21 derrotas.

Nos Rockets, o grande destaque foi novamente o armador James Harden, com 29 pontos, 10 assistências e três roubos de bola, ficando abaixo dos 30 pontos que é uma estatística comum nesta temporada. Além dele, o também armador Chris Paul contribuiu com 21 pontos. Com 42 triunfos e agora 26 derrotas, o time do Texas caiu da terceira para a quarta posição no Oeste.

Quem o ultrapassou foi o Oklahoma City Thunder, que recebeu o Brooklyn Nets e venceu por 108 a 96, com mais uma grande atuação de Russell Westbrook. O armador conseguiu o seu 26.º "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) na temporada e o 130.º da carreira com 31 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. O ala Paul George contribuiu com outros 25 pontos.

O time de Oklahoma City agora é o terceiro colocado no Oeste com a mesma campanha do Houston Rockets, mas leva vantagem no confronto direto. Os Nets, que contaram com 25 pontos do armador Spencer Dinwiddie, brigam por vaga nos playoffs no Leste - estão na sexta colocação com 36 vitórias e 34 derrotas.

Um pouco abaixo na tabela de classificação do Leste, também na luta por um lugar na pós-temporada da NBA, estão Detroit Pistons e Miami Heat, que se enfrentaram na Flórida. O time da casa se deu melhor e venceu facilmente por 108 a 74.

Justise Winslow anotou 16 pontos e puxou a lista de sete jogadores do Heat com dois dígitos em pontuação. Dwyane Wade também saiu bem do banco de reservas e contribuiu com 11 pontos. Nos Pistons, o maior pontuador foi o ala/pivô Blake Griffin, com apenas 13.

Confira a rodada de quarta-feira na NBA:

Oklahoma City Thunder 108 x 96 Brooklyn Nets

Washington Wizards 100 x 90 Orlando Magic

Atlanta Hawks 132 x 111 Memphis Grizzlies

Miami Heat 108 x 74 Detroit Pistons

Houston Rockets 104 x 106 Golden State Warriors

Phoenix Suns 97 x 114 Utah Jazz

Confira a rodada de quinta-feira na NBA:

Orlando Magic x Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers x Oklahoma City Thunder

Boston Celtics x Sacramento Kings

Toronto Raptors x Los Angeles Lakers

Utah Jazz x Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets x Dallas Mavericks