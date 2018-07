Sem Kobe, Lakers superam 76ers no duelo entre os lanternas

No duelo entre as duas piores equipes da temporada 2015/2016 da NBA, o Los Angeles Lakers superou a ausência de Kobe Bryant para derrotar o Philadelphia 76ers por 93 a 84, na rodada de sexta-feira. No reencontro com a sua primeira equipe na liga, Lou Williams foi decisivo para o triunfo do Lakers ao anotar 24 pontos, sendo 12 no último quarto.

Lakers (7 vitórias em 34 jogos) e 76ers (3 vitórias em 35 jogos) têm hoje as duas piores campanhas da NBA, mas já enfrentaram em quatro finais, a última delas em 2001, vencida pelo time de Los Angeles. Kobe participou daquela série decisiva, mas não entrou em quadra na noite de sexta por causa de dores no ombro direito, o mesmo que foi operado em janeiro do ano passado e forçou o astro a ficar fora dos últimos 48 jogos da temporada 2014/2015.

Jordan Clarkson marcou 19 pontos, o novato Larry Nance Jr. acumulou 14 rebotes e oito pontos e Julius Randle somou 15 pontos pelo Lakers. Nerlens Noel foi o destaque do 76ers com 15 pontos e 12 rebotes.

O Miami Heat superou, em casa, o Dallas Mavericks por 106 a 82, com excelente atuação de Hassan Whiteside, que contribuiu para o triunfo com 25 pontos e 19 rebotes. O Heat teve aproveitamento de 56% dos seus arremessos, enquanto o Mavericks acertou apenas 36%.

Zaza Pachulia liderou o ataque do time de Dallas com 14 pontos e ainda obteve 13 rebotes, mas não evitou a derrota no primeiro duelo da equipe após a vitória sobre o Golden State Warriors na última quarta-feira. O Heat é o quinto colocado da Conferência Leste, mesma posição do Mavericks no Oeste.

Já o Chicago Bulls venceu o New York Knicks por 108 a 81, em casa, mesmo após desperdiçar uma vantagem de 17 pontos. Apesar disso, o triunfo foi garantido com certa facilidade no último quarto, em que o time massacrou o adversário por 31 a 8.

Jimmy Butler anotou 23 pontos, Nikola Mirotic contribuiu com 17 pontos e sete assistências, enquanto Bobby Portis somou 16 pontos e dez rebotes na quarta vitória do Bulls nos últimos cinco jogos. O time é o quarto colocado do Leste. Carmelo Anthony, com 20 pontos, liderou o Knicks, que é apenas o 12º na mesma conferência.

Também pela rodada de sexta-feira da NBA, o Washington Wizards superou o Orlando Magic por 103 a 91, em casa. John Wall brilhou com 24 pontos e 13 assistências, enquanto Otto Porter somou 20 pontos e 11 rebotes na 11ª vitória seguida do Wizards sobre o Magic.

O último quarto da partida começou empatado em 72 a 72, mas Wall fez a diferença ao anotar 12 pontos, um a mais do que Kris Humphries, garantindo o triunfo do 11º colocado da Conferência Leste - o Magic é o sexto. Victor Oladipo foi o destaque do time de Orlando ao marcar 20 pontos.

O Toronto Raptors superou o Charlotte Hornets por 104 a 94, no Canadá, revertendo uma vantagem de sete pontos do adversário no último quarto. DeMar DeRozan foi o cestinha da partida com 23 pontos, enquanto Kyle Lowry conseguiu o seu quarto "double-double" na temporada, com 18 pontos e 11 assistências, pelo time canadense, que havia perdido o duelo anterior para o Hornets, em dezembro.

Kemba Walker marcou 18 pontos para o time de Charlotte, o décimo colocado da Conferência Leste - o Raptors ocupa a vice-liderança.

Confira os jogos da rodada de sábado da NBA:

Boston Celtics x Brooklyn Nets

Sacramento Kings x Phoenix Suns

Charlotte Hornets x Oklahoma City Thunder

Indiana Pacers x Detroit Pistons

Cleveland Cavaliers x Orlando Magic

Minnesota Timberwolves x Milwaukee Bucks

San Antonio Spurs x Houston Rockets

Dallas Mavericks x New Orleans Pelicans

Utah Jazz x Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers x Philadelphia 76ers

Golden State Warriors x Denver Nuggets