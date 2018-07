Sem Kobe Bryant, Lakers batem Spurs e ficam perto dos playoffs da NBA

LOS ANGELES - O Los Angeles Lakers superou bem a ausência de Kobe Bryant, afastado do restante da temporada por causa do rompimento do tendão de Aquiles da perna esquerda. Na primeira partida sem o astro, a equipe da Califórnia derrotou o San Antonio Spurs por 91 a 86, em casa, na rodada de domingo, e se manteve na zona de classificação para os playoffs da temporada 2012/2013 da NBA. Assim, está mais perto de assegurar presença no mata-mata.

O triunfo deixou os Lakers, embalados por sete triunfos nos últimos oito jogos, com 44 vitórias e 37 derrotas, na oitava colocação na Conferência Oeste da NBA. A equipe é seguida pelo Utah Jazz, que está em nono lugar, com 42 vitórias e 38 derrotas. Os Lakers vão encerrar a sua participação na temporada regular na quarta-feira, quando vão receber o Houston Rockets, mas podem assegurar a classificação aos playoffs ainda nesta segunda, caso o Jazz perca para o Minnesota Timberwolves fora de casa.

Já os Spurs sofreram a sexta derrota consecutiva como visitante e estão na vice-liderança da Conferência Oeste, com 58 triunfos e 22 derrotas, atrás do Thunder, que ocupa a primeira colocação, com uma vitória a mais em 80 jogos disputados.

Sem Kobe, os Lakers foram comandado no domingo por Dwight Howard, que foi o cestinha da partida, com 26 pontos, e ainda obteve 17 rebotes. Steve Blake também se destacou pela equipe ao anotar 23 pontos. Tim Duncan marcou 23 pontos e obteve 10 rebotes para os Spurs, enquanto o brasileiro Tiago Splitter também conseguiu um "double-double", com 11 pontos e 10 rebotes nos 29 minutos em que permaneceu em quadra.

Também pela rodada de domingo da NBA, o Miami Heat derrotou o Chicago Bulls por 105 a 93, em casa. Assim, atingiu uma campanha recorde como mandante, com 36 vitórias e apenas quatro derrotas, superando o desempenho da temporada 2004/2005, quando somou 35 vitórias em 41 jogos no seu ginásio. A equipe tem a melhor campanha da liga norte-americana de basquete e ocupa o primeiro lugar da Conferência Leste, com 64 triunfos em 80 jogos. Já o Chicago Bulls é o sexto colocado, com 43 vitórias e 37 derrotas.

LeBron James foi o cestinha da partida com 24 pontos, dois a mais do que Dwyane Wade, além de ter conseguido sete rebotes e dado seis assistências. Assim, liderou a "vingança" do Heat, que em março teve uma sequência de 27 triunfos interrompida pelos Bulls. Luol Deng marcou 19 pontos para a equipe de Chicago e Carlos Boozer somou 20 rebotes e 16 pontos.

Já o New York Knicks assegurou a vice-liderança da Conferência Leste da NBA ao vencer, na rodada de domingo, o Indiana Pacers por 90 a 80, em casa. Assim, a equipe alcançou a sua melhor campanha em uma temporada regular desde o campeonato de 1993/1994, quando também terminou em segundo lugar.

Embalado por 15 triunfos nos últimos 16 jogos, os Knicks somam 53 vitórias em 80 partidas, logo à frente dos Pacers, com 49 vitórias e 31 derrotas. Carmelo Anthony foi o cestinha da partida com 25 pontos e Chris Copeland anotou 20 para os Knicks. Lance Stephenson foi o principal destaque dos Pacers na partida, com 22 pontos.

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA:

Miami Heat 105 x 93 Chicago Bulls

Toronto Raptors 93 x 87 Brooklyn Nets

New York Knicks 90 x 80 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 91 x 77 Cleveland Cavaliers

Denver Nuggets 118 x 109 Portland Trail Blazers

New Orleans Hornets 89 x 107 Dallas Mavericks

Houston Rockets 121 x 100 Sacramento Kings

Los Angeles Lakers 91 x 86 San Antonio Spurs

Confira os jogos da rodada desta segunda-feira da NBA:

Charlotte Bobcats x New York Knicks

Orlando Magic x Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers x Miami Heat

Brooklyn Nets x Washington Wizards

Detroit Pistons x Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks x Denver Nuggets

Dallas Mavericks x Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder x Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves x Utah Jazz

Phoenix Suns x Houston Rockets

Golden State Warriors x San Antonio Spurs