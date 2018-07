Sem Kobe, Lakers é derrotado pelo Nuggets na NBA

O Denver Nuggets conquistou o seu quatro triunfo consecutivo ao derrotar o Los Angeles Lakers, que não contou com o astro Kobe Bryant, por 98 a 96, na noite de quinta-feira, em um confronto que pode se repetir nos playoffs da Conferência Oeste da NBA.

Carmelo Anthony foi o principal destaque do Nuggets no triunfo ao anotar 31 pontos diante de um Lakers que sofreu sua quarta derrota nos últimos cinco jogos e sentiu a ausência de Bryant, poupado por conta de uma inflamação no joelho direito e de dores no dedo indicador direito.

O pivô brasileiro Nenê Hilário ficou em quadra por 33 minutos, com 11 pontos, sete rebotes e quatro assistências. Derrotado, o Lakers foi liderado pelo espanhol Pau Gasol, que terminou o confronto com 26 pontos e 13 rebotes.

O Chicago Bulls esquentou a briga com o Toronto Raptors por uma vaga nos playoffs ao derrotar o Cleveland Cavaliers, que não contou com o pivô LeBron James, por 109 a 108. O brasileiro Anderson Varejão teve a chance de dar a vitória ao Cavs, mas errou um arremesso no segundo final.

Para triunfar, o Chicago Bulls contou com boas atuações dos seus principais jogadores. Luol Deng, com 22 pontos e dez rebotes, Joakim Noah, com 17 pontos e 15 rebotes, e Derrick Rose, com 24 pontos e dez assistências, foram os destaques. Maurice Williams, do Cavaliers, foi o cestinha do jogo, com 35 pontos. Ele ainda deu dez assistências. Varejão atuou por 33 minutos, com sete pontos, cinco pontos e três assistências.

Após oito derrotas consecutivas, o Sacramento Kings bateu o Los Angeles Clippers por 116 a 94, em duelo entre equipes já eliminadas. O novato Tyreke Evans foi o cestinha do jogo, com 28 pontos, e contou com o auxílio do pivô Jason Thompson, com 22 pontos e 15 rebotes. Chris Kaman fez 23 pontos, mas não conseguiu evitar a sétima derrota seguida do Clippers.

Confira os resultados dos jogos de quinta-feira da NBA:

Chicago Bulls 109 x 108 Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings 116 x 94 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 98 x 96 Los Angeles Lakers

Confira os jogos de sexta-feira da NBA:

