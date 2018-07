Sem Leandrinho, Celtics são arrasados pelos líderes Clippers

LOS ANGELES - Mais uma vez sem poder contar com Leandrinho, que voltará aos Estados Unidos nesta sexta-feira depois de ter viajado ao Brasil para resolver problemas particulares, o Boston Celtics foi arrasado pelo Los Angeles Clippers, fora de casa, em um dos dois jogos disputados na noite da última quinta-feira pela temporada regular da NBA. O líder da Conferência Oeste venceu com facilidade, por 106 a 77, e acumulou a 15.ª vitória seguida, um recorde da franquia.

Esse foi o terceiro confronto consecutivo em que o brasileiro desfalcou os Celtics. Ele ficou fora também das partidas contra Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets, antes de revelar, na última quinta, que está prestes a voltar a defender o time novamente.

"Galera, amanhã (sexta) volto para Boston. Graças a Deus já está tudo bem com a minha família. Queria agradecer à toda diretoria e comissão técnica do Celtics por todo apoio e suporte neste momento. Aos fãs, sinto muito ter perdido alguns jogos, já estou com saudades. Logo mais estarei de volta em ação com meus companheiros", afirmou Leandrinho, por meio de sua página no Twitter.

Sem poder contar com a ajuda do brasileiro, os Celtics amargaram a sua pior derrota nesta temporada da NBA em termos de diferença de pontos. Já os Clippers fizeram uso de um forte jogo coletivo para aumentar a sua série de vitórias. Sem nenhum grande destaque individual, a equipe viu Matt Barnes deixar o banco de reservas e se tornar o cestinha do duelo, com 21 pontos, enquanto Blake Griffin foi o segundo maior pontuados da equipe, com 15 ao total, e ainda apanhou oito rebotes.

Caron Butler, com 14 pontos, Lamar Odom, com 13 rebotes, e Chris Paul, com 11 assistências, foram outros destaques da equipe de Los Angeles, diante de um Celtics cujo maior pontuador foi Kevin Garnett, com apenas 16 pontos, enquanto Paul Pierce e Jeff Green contabilizaram 12 pontos cada um. A derrota deixou a franquia de Massachusetts no oitavo lugar da Conferência Leste.

Já na outra partida disputada na noite desta quinta-feira, o Oklahoma City Thunder bateu o Dallas Mavericks por 111 a 105, em casa, na prorrogação. Kevin Durant, com 40 pontos, liderou a equipe rumo ao 22.º triunfo em 28 partidas. Vice-líder da Conferência Oeste, o time ainda teve uma atuação decisiva de Russell Westbrook, que marcou oito dos seus 16 pontos no tempo extra, após o quarto período do duelo terminar empatado em 98 a 98.

Serge Ibaka, com 19 pontos, e Kevin Martin, com 18, foram os outros dois maiores pontuadores do Thunder, enquanto o Mavericks contou com uma atuação inspirada de Darren Collison, que contabilizou 32 pontos e foi o cestinha do time texano. Apagado, o astro alemão Dirk Nowitzki marcou apenas nove pontos e pegou seis rebotes defensivos.

Apenas o 12.º colocado da Conferência Oeste, o Mavericks acumulou a sua 17.ª derrota em 29 jogos, sendo que esta foi o quarto revés consecutivo da franquia na NBA.

Confira os jogos desta sexta-feira na NBA:

Washington Wizards x Orlando Magic

Indiana Pacers x Phoenix Suns

Brooklyn Nets x Charlotte Bobcats

Detroit Pistons x Miami Heat

Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks

New Orleans Hornets x Toronto Raptors

Dallas Mavericks x Denver Nuggets

San Antonio Spurs x Houston Rockets

Utah Jazz x Los Angeles Clippers

Sacramento Kings x New York Knicks

Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers

Golden State Warriors x Philadelphia 76ers