Sem Leandrinho, Toronto Raptors vence o Orlando Magic por 110 a 106

ORLANDO - Ainda sem contar com o brasileiro Leandrinho, contundido, o Toronto Raptors amenizou seu péssimo início de temporada na NBA ao vencer o Orlando Magic por 110 a 106 na noite desta sexta-feira, em Orlando. Com o resultado, a equipe canadense somou sua segunda vitória em nove jogos.

Os destaques do Raptors foi o pivô italiano Andrea Bargnani, autor de 27 pontos, e o ala DeMar DeRozan, com um ponto a menos. Pelo Orlando, o melhor em quadra foi o pivô Dwight Howard, com 25 pontos.

Outra equipe que interrompeu sua série negativa foi o Charlotte Bobcats, que fez 93 a 85 no Washington Wizards, fora de casa, para chegar à terceira vitória em nove confrontos. O nome do jogo foi o ala Gerald Wallace, que fez um double-double com 25 pontos e 14 rebotes para os visitantes. Pelo time da casa, o destaque foi Andray Blatche, com 22 pontos.

O Phoenix Suns, ex-time de Leandrinho, bateu o Sacramento Kings por 103 a 89, em casa, com grande atuação do canadense Steve Nash, autor de 28 pontos e 14 assistências. O ala Carl Landry ajudou os visitantes com 20 pontos e 11 rebotes. Essa foi a quarta vitória em oito jogos do Suns, enquanto o Sacramento amargou a quinta derrota em nove jogos.

Duas partidas desta sexta-feira foram decididas apenas nos segundos finais. O Oklahoma City Tunder teve de suar para ganhar do Portland Trail Blazers por 110 a 108, com atuação decisiva da dupla Russel Westbrook e Kevin Durant, com 36 e 34 pontos, respectivamente.

Já o Detroit Pistons precisou da prorrogação para passar pelo Los Angeles Clippers, que venceu apenas uma de dez partidas, por 113 a 107. Com 30 pontos, Charlie Villanueva comandou o terceiro triunfo do Detroit em nove jogos na temporada. Pelo Clippers, o destaque foi o armador Eric Gordon, com 28 pontos.

Quem segue bem é o Utah Jazz, que derrotou fora de casa o Atlanta Hawks por 90 a 86 e chegou à sexta vitória em nove compromissos. O desempenho do armador Deron Willams, autor de 24 pontos dez assistências, foi decisivo para os visitantes, que ainda tiveram outros dois jogadores com double-double - Al Jefferson (15 pontos e dez assistências) e Andrei Kirilenko (14 pontos e dez assistências)

Ainda nesta sexta, o Houston Rockets bateu o Indiana Pacers por 102 a 99, o Minnesota Timberwolves derrotou o New York Knicks por 112 a 103, e o Dallas Mavericks superou o Philadelphia 76ers por 99 a 90.

Confira os resultados de sexta-feira:

Atlanta Hawks 86 x 90 Utah Jazz

Indiana Pacers 99 x 102 Houston Rockets

Orlando Magic 106 x 110 Toronto Raptors

Washington Wizards 85 x 93 Charlotte Bobcats

Minnesota Timberwolves 112 x 103 New York Knicks

Dallas Mavericks 99 x 90 Philadelphia 76ers Phoenix Suns 103 x 89 Sacramento Kings Oklahoma City Thunder 110 x 108 Portland Trail Blazers Los Angeles Clippers 107 x 113 Detroit Pistons

Confira os jogos deste sábado:

Charlotte Bobcats x Utah Jazz

New Jersey Nets x Orlando Magic

Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers

Miami Heat x Toronto Raptors

Chicago Bulls x Washington Wizards

Memphis Grizzlies x Boston Celtics New Orleans Hornets x Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks x Golden State Warriors

San Antonio Spurs x Philadelphia 76ers