Sem LeBron, Cavaliers perde mais uma e segue sem vencer na pré-temporada

O Cavaliers, porém, não contou com o astro LeBron James, mais uma vez poupado pela comissão técnica. Além disso, ainda não tem à disposição jogadores importantes, como Iman Shumpert, Kevin Love e Kyrie Irving. Já o brasileiro Anderson Varejão acumulou nove pontos, sete rebotes e uma assistência nos 19 minutos em que permaneceu em quadra.

Timofey Mozgov foi o principal destaque do time de Cleveland ao anotar 16 pontos e ainda obter seis rebotes. Já Paul George, do Pacers, foi o cestinha do jogo com 17 pontos. Além disso, obteve oito rebotes e deu três assistências.

Também na noite de quinta, o Golden State Warriors se recuperou das derrotas nas duas partidas anteriores na pré-temporada da NBA e voltou a vencer. Os atuais campeões da principal liga de basquete do mundo superaram o Houston Rockets por 123 a 101, em casa, também se aproveitando dos vários desfalques do adversário.

Stephen Curry brilhou pelo Warriors com 19 pontos, enquanto o brasileiro Leandrinho Barbosa atuou por apenas sete minutos, com seis pontos, duas assistências e um rebote.

O Rockets entrou em quadra sem nomes de peso como Dwight Howard. James Harden e Trevor Ariza. E K.J. McDaniels acabou sendo o cestinha da partida com 20 pontos, além de ter obtido oito rebotes pelo time de Houston.