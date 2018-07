Sem LeBron, Cleveland Cavaliers cai para o Oklahoma City Thunder

A NBA teve apenas dois jogos na noite de quinta-feira, uma boa chance para que todas as atenções se voltassem para o esperado confronto entre o Cleveland Cavaliers de LeBron James e do Oklahoma City Thunder de Kevin Durant. O astro recém-chegado a Ohio, porém, sentiu uma lesão no joelho e acabou vetado. Sem ele, ficou mais fácil para o Thunder vencer por 103 a 94, em casa.

Matthew Dellavedova entrou no time ao lado de Kevin Love, Varejão, Shawm Marion e Kyrie Irving e anotou 14 pontos. Irving foi o cestinha do time, enquanto o pivô brasileiro fez oito pontos e pegou seis rebotes. Os reservas, porém, não mantiveram o nível da equipe. Foi com eles em quadra que o Thunder deslanchou.

Pelo lado dos donos da casa, destaque para Russell Westbrook, com 26 pontos, oito assistências e sete rebotes. Ainda em início de temporada depois de se recuperar de uma lesão, Durant também foi bem: 19 pontos, cinco assistências, seis rebotes.

O placar não refletiu o desempenho das equipes na temporada. Afinal, o Cleveland tem campanha positiva, de 13 vitórias e oito derrotas, e ocupa o quarto lugar da Conferência Leste. Já o Thunder chegou à nona vitória, contra 13 derrotas, e aparece apenas no 12.º lugar do Oeste.

EM SACRAMENTO

James Harden brilhou na vitória apertada do Houston Rockets sobre o Sacramento Kings, por 113 a 109, depois de uma prorrogação. Na casa do rival, o armador anotou 44 pontos para virar o maior cestinha da temporada, com média de 26,4 por jogo, superando Kevin Durant.

Só na prorrogação foram 10 pontos para Harden, que ainda deu oito assistências. Foi dele também a cesta de três pontos, de longe, que empatou o jogo a 20 segundos do fim do último quarto. Rudy Gay ainda teve a chance de garantir a vitória para o Sacramento, se livrou bem da marcação, mas mandou no aro.

Confira os resultados desta quinta-feira na NBA:

Oklahoma City Thunder 103 x 94 Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings 109 x 113 Houston Rockets

Acompanhe os jogos desta sexta-feira na NBA:

Chicago Bulls x Portland Trail Blazers

Washington Wizards x Los Angeles Clippers

Atlanta Hawks x Orlando Magic

Boston Celtics x New York Knicks

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

Toronto Raptors x Indiana Pacers

Memphis Grizzlies x New Orleans Pelicans

Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder

New Orleans Pelicans x Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns x Detroit Pistons

Utah Jazz x Miami Heat

San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers