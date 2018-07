Sem LeBron e com Varejão, Cavaliers perde para o 76ers na pré-temporada da NBA

O Cavaliers chegou a ter uma vantagem de 19 pontos, não conseguiu sustentá-la e viu o time da Filadélfia definir a sua vitória com uma cesta de três pontos de Scottie Wilbekin a 1s3 do fim do último quarto. Jerami Grant anotou 19 pontos e Nerlens Noel acumulou 15 rebotes e dez pontos pelo 76ers.

Recuperado de uma lesão no tendão de Aquiles do pé esquerdo, Varejão só foi aproveitado no primeiro quarto, em seis minutos, mas mesmo assim chamou a atenção pela sua boa atuação nesse período, com dez pontos, três rebotes e uma assistência.

Em preparação para a pré-temporada, o Cavaliers poupou alguns dos seus principais jogadores, como LeBron James, J.R. Smith e Timofey Mozgov. E quem acabou se destacando foi Jared Cunningham, cestinha da partida com 31 pontos.

Atual campeão da NBA, o Golden State Warriors perdeu para o Portland Trail Blazers por 118 a 101, fora de casa, mesmo com boa atuação de Stephen Curry, cestinha da partida com 30 pontos. Draymond Green somou 14 pontos e oito rebotes, enquanto o brasileiro Leandrinho Barbosa anotou oito pontos nos 12 minutos em que atuou. Allen Crabble liderou o Blazers no triunfo com 25 pontos, três a mais do que Damian Lillard.

Bruno Caboclo foi outro brasileiro a entrar em ação na noite de quinta na pré-temporada da NBA. Ele passou em branco nos oito minutos em que atuou, mas viu o Toronto Raptors derrotar o Los Angeles Lakers por 105 a 97, em Ontário. Já Marcelinho Huertas segue sem ter estreado pelo time de Los Angeles. Louis Williams anotou 19 pontos pelo Lakers, três a mais do que Kobe Bryant. Kyle Lowry foi o cestinha da partida e liderou o time canadense ao marcar 25 pontos.

Em duelos envolvendo times europeus, o Memphis Grizzlies superou o israelense Maccabi Haifa por 97 a 84, em casa, enquanto o Boston Celtics bateu o Real Madrid por 111 a 96 na Espanha.