Sem LeBron James, Chris Bosh brilha e Heat bate os Blazers na NBA

MIAMI - O Miami Heat contou com uma incrível atuação de Chris Bosh para vencer na rodada de sábado da NBA. Sem LeBron James, contundido, o ala/pivô assumiu o controle da partida, marcou 37 pontos, além de 10 rebotes, e conduziu a equipe da Flórida a um suado triunfo por 108 a 107 sobre o Portland Trail Blazers, na casa do adversário.

Além da costumeira qualidade no garrafão, Bosh acertou as três bolas de três pontos que tentou, inclusive a que deu a liderança para o Heat e garantiu a vitória a meio segundo para o fim do jogo. Dwyane Wade também contribuiu para o resultado com 16 pontos, enquanto do lado do Blazers Wesley Matthews (23 pontos) e LaMarcus Aldridge (22) foram os destaques.

Foi a 23.ª vitória do Heat na temporada - o Blazers tem 24 - e o time da Flórida está atrás apenas do Indiana Pacers na Conferência Leste. No sábado, o Pacers fez mais uma vítima ao passar pelo Brooklyn Nets por 105 a 91. Paul George, com 24 pontos, Lance Stephenson, com 23, e George Hill, 21, conduziram o time ao resultado.

A rodada também teve brasileiros em quadra, e no confronto entre dois deles o Boston Celtics de Vitor Faverani levou a melhor sobre o Cleveland Cavaliers de Anderson Varejão. Faverani sequer saiu do banco, mas viu seu time fazer 103 a 100 apesar dos 32 pontos de Kyrie Irving. Varejão foi titular, atuou em 29 minutos e deixou a quadra com seis pontos e oito rebotes.

Nenê também viu sua equipe sair vencedora. O brasileiro saiu do banco para marcar sete pontos e cinco rebotes no tranquilo triunfo do Washington Wizards sobre o Detroit Pistons por 106 a 82. O armador John Wall terminou como cestinha da partida, com 20 pontos, além de ter dado 11 assistências.

Em outros jogos importantes do dia, o Dallas Mavericks venceu o Chicago Bulls por 105 a 83 graças aos 22 pontos de Monta Ellis. Dwight Howard anotou 24 pontos e 18 rebotes na vitória do Houston Rockets diante do New Orleans Pelicans, por 107 a 98. Já Blake Griffin, em grande noite, marcou 40 pontos e 10 rebotes para levar o Los Angeles Clippers ao triunfo sobre o Utah Jazz, por 98 a 90.

Confira os resultados do sábado na NBA:

Boston Celtics 103 x 100 Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers 105 x 91 Brooklyn Nets

Toronto Raptors 115 x 100 New York Knicks

Washington Wizards 106 x 82 Detroit Pistons

Atlanta Hawks 118 x 116 Charlotte Bobcats

Chicago Bulls 83 x 105 Dallas Mavericks

Houston Rockets 107 x 98 New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies 120 x 99 Denver Nuggets

Milwaukee Bucks 95 x 117 Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns 115 x 101 Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers 107 x 108 Miami Heat

Los Angeles Clippers 98 x 90 Utah Jazz

Veja as partida da NBA neste domingo:

Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors

Orlando Magic x Atlanta Hawks

Oklahoma City Thunder x Houston Rockets

San Antonio Spurs x Sacramento Kings

Los Angeles Lakers x Philadelphia 76ers