Sem LeBron James, Cleveland perde do Indiana na NBA

Com a classificação garantida para os playoffs da NBA, o Cleveland Cavaliers entrou em quadra na noite de sexta-feira sem seus principais titulares para enfrentar o Indiana Pacers. De folga, LeBron James, Antawn Jamison e Mo Williams fizeram falta e assistiram à derrota por 116 a 113, em casa.

Mesmo sem alguns titulares, o brasileiro Anderson Varejão foi mantido na reserva e só entrou em quadra por 23 minutos. Ele contribuiu com sete pontos e oito rebotes, enquanto JJ Hickson foi o destaque da equipe, com 21 pontos.

A derrota não mudou a situação do Cleveland na tabela. Já classificada para os playoffs, a equipe continua na liderança isolada da Conferência Leste, com 61 vitórias e 19 derrotas.

Também garantido na fase seguinte da NBA, o Orlando Magic fez a lição de casa e bateu o New York Knicks por 118 a 103. Os anfitriões seguem na vice-liderança, com 56 triunfos e 23 derrotas. Já o Boston Celtics, com a vaga assegurada nos playoffs, foi derrotado pelo Washington Wizards, por 96 a 106, diante de sua torcida.

Assim como o Cleveland, o Los Angeles Lakers também entrou em quadra na sexta-feira sem seu principal jogador. E não fez feio. Bateu o Minnesota Timberwolves por 97 a 88. Sem Kobe Bryant, que ganhou mais uma folga, o espanhol Pau Gasol assumiu o comando da equipe e registrou 29 pontos e 15 rebotes. O Lakers segue na ponta da Conferência Oeste, com 56 vitórias e 23 derrotas, classificado para os playoffs.

No quinto lugar e também com a vaga garantida, o Phoenix Suns, de Leandrinho, caiu diante do Oklahoma City Thunder, por 96 a 91, fora de casa. O brasileiro teve atuação discreta e anotou apenas oito pontos nos 20 minutos em que ficou em quadra.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Orlando Magic 118 x 103 New York Knicks

Philadelphia Sixers 90 x 95 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 107 x 101 Toronto Raptors

Boston Celtics 96 x 106 Washington Wizards

Cleveland Cavaliers 113 x 116 Indiana Pacers

Miami Heat 99 x 106 Detroit Pistons

New Orleans Hornets 103 x 114 Utah Jazz

Minnesota Timberwolves 88 x 97 Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder 96 x 91 Phoenix Suns

Houston Rockets 97 x 90 Charlotte Bobcats

San Antonio Spurs 99 x 107 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 77 x 83 Dallas Mavericks

New Jersey Nets 127 x 116 Chicago Bulls

Jogos deste sábado:

Indiana Pacers x New Jersey Nets

Washington Wizards x Atlanta Hawks

Charlotte Bobcats x Detroit Pistons

Memphis Grizzlies x Philadelphia Sixers

Milwaukee Bucks x Boston Celtics

Denver Nuggets x San Antonio Spurs

Sacramento Kings x Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers x Golden State Warriors