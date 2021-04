Sem LeBron James, Los Angeles Lakers perde do Washington Wizards na NBA

O Washington Wizards surpreendeu na noite desta quarta-feira ao superar o Los Angeles Lakers por 116 a 107, em casa, pela rodada da NBA. Se os Lakers ainda não puderam contar com LeBron James, os Wizards tiveram mais uma vez o brilho de Russell Westbrook, levando o 10º colocado da Conferência Leste a superar um dos favoritos ao título.

Enquanto LeBron segue afastado, pelo 20º jogo seguido, devido a uma lesão no tornozelo direito, os Lakers são liderados por Anthony Davis, com 26 pontos, e Andre Drummond, com um "double-double" de 17 pontos e 11 rebotes. Mas a dupla foi ofuscada pelo "triple-double" de Westbrook, com 18 pontos, 18 rebotes e 14 assistências.

Bradley Beal foi o cestinha da partida, anotando 27 pontos para o time de Washington. O brasileiro Raulzinho foi titular. Em 22 minutos em quadra, anotou cinco pontos, dois rebotes e duas assistências. Com a boa atuação do seu conjunto, os Wizards chegou à 28ª vitória - soma 34 derrotas.

Já os Lakers seguem na briga pelas primeiras posições da Conferência Oeste, perto da classificação aos playoffs. O time de LeBron e companhia ocupa o quinto posto da tabela, com 36 triunfos e 26 revezes.

Dono da melhor campanha da NBA até agora, o Utah Jazz fez uma apresentação de gala na noite desta quarta. Fora de casa, arrasou o Sacramento Kings pelo placar de 154 a 105, com direito a recorde de pontos da franquia. Foi a 45ª vitória do Jazz na temporada - somando apenas 17 derrotas. Trata-se da equipe que mais venceu e menos perdeu até agora, liderando com folga a Conferência Oeste e já classificado para os playoffs.

Bojan Bogdanovic foi o líder do time mais uma vez. Cestinha, anotou 24 pontos. E contou com apoio dos colegas, numa grande atuação coletiva dos visitantes. Jordan Clarkson saiu do banco de reservas para contribuir com 23. George Niang (19), Matt Thomas (17) e Rudy Gobert (12 pontos, 10 rebotes e 5 tocos) também foram decisivos. Pelo time da casa, Buddy Hield e Richaun Holmes marcaram 18 pontos cada.

Na vice-liderança do Oeste, atrás apenas do Jazz, o Phoenix Suns também venceu na rodada. Bateu o Los Angeles Clippers por 109 a 101, em casa. Chris Paul, com um "double-double" de 28 pontos e 10 assistências, e Paul George (25 pontos e 10 rebotes) foram os destaques dos Suns. Os Clippers tiveram mais uma vez o destaque de Kahwi Leonard. A equipe de Phoenix tem 44 vitórias e 18 derrotas.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Cleveland Cavaliers 104 x 109 Orlando Magic

Philadelphia 127 x 83 Atlanta Hawks

Chicago Bulls 94 x 113 New York Knicks

Boston Celtics 120 x 111 Charlotte Hornets

Washington Wizards 116 x 107 Los Angeles Lakers

Miami Heat 116 x 111 San Antonio Spurs

New Orleans Pelicans 112 x 114 Denver Nuggets

Memphis Grizzlies 109 x 130 Portland Trail Blazers

Phoenix Suns 109 x 101 Los Angeles Clippers

Sacramento Kings 105 x 154 Utah Jazz

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Detroit Pistons x Dallas Mavericks

Indiana Pacers x Brooklyn Nets

Houston Rockets x Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans

Denver Nuggets x Toronto Raptors