Sem LeBron, Lakers perdem em casa na NBA; Bucks vencem e têm melhor campanha

Sem contar com o astro LeBron James, o Los Angeles Lakers foi derrotado pelo Denver Nuggets por 128 a 104, diante de sua torcida, na noite deste domingo, pela NBA. Pela mesma rodada, o Milwaukee Bucks bateu o Indiana Pacers e ostenta a melhor campanha da temporada regular até agora.

LeBron desfalcou o time californiano pela primeira vez na temporada. Ele ficou de fora em razão de dores musculares no tórax. Sem o astro, os Lakers foram liderados por Anthony Davis, cestinha da equipe e do jogo, com 32 pontos. Ele obteve um "double-double" por registrar ainda 11 rebotes.

Kyle Kuzma também foi bem no duelo em casa, com 16 pontos, em seu retorno ao time após se recuperar de lesão no tornozelo. Do outro lado da quadra, o destaque foi Paul Millsap, com 21 pontos. Gary Harris contribuiu com 19, Nikola Jokic, com 18, e Malik Beasley anotou 16 pontos.

Com um jogo coletivo superior ao dos anfitriões, os Nuggets conquistaram a sexta vitória consecutiva, aproximando-se do líder Lakers na Conferência Oeste. Os líderes somam 24 triunfos e seis derrotas, contra 20 vitórias e oito derrotas dos Nuggets, vice-líderes da tabela.

Enquanto os Nuggets sobem na competição, o Los Angeles Clippers estaciona. Neste domingo, a equipe foi batida pelo Oklahoma City Thunder por 118 a 112. Com seu recorde de pontos na carreira, Shai Gilgeous-Alexander liderou os anfitriões, com seus 32 pontos, em uma inesperada virada. O Thunder chegou a estar 18 pontos atrás dos Clippers no segundo quarto.

Dennis Schroder contribuiu com 28 e Steven Adams registrou um "double-double" de 20 pontos e 17 rebotes. Pelos Clippers, o destaque foi Lou Williams, com 22 pontos. Montrezl Harrell anotou 18 em noite dos Clippers sem Kawhi Leonard, lesionado. A equipe aparece na quarta colocação do Oeste, com 22 vitórias e dez derrotas. O Thunder é o sétimo da mesma tabela, com 15 triunfos e 14 derrotas.

Pela Conferência Leste, o Milwaukee Bucks aumentou a vantagem na liderança. O time faturou sua 27ª vitória (tem apenas quatro derrotas) ao bater o Indiana Pacers por 117 a 89. O dono da melhor campanha da competição até agora foi liderado por Giannis Antetokounmpo, que quase anotou um "triple-double", de 18 pontos, 19 rebotes e nove assistências.

Pelos Bucks, somente Wesley Matthews marcou mais pontos que o astro do time, com 19 acertos. Brook Lopez e George Hill registraram 17 pontos cada. Pelos Pacers, Domantas Sabonis voltou a brilhar, com um "double-double" de 19 pontos e 18 rebotes. Sua equipe soma agora 20 vitórias e dez derrotas, na sexta colocação do Leste.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Toronto Raptors 110 x 107 Dallas Mavericks

Boston Celtics 119 x 93 Charlotte Hornets

Milwaukee Bucks 117 x 89 Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder 118 x 112 Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers 104 x 128 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

New York Knicks x Washington Wizards

Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks

Detroit Pistons x Philadelphia 76ers

Orlando Magic x Chicago Bulls

Indiana Pacers x Toronto Raptors

Miami Heat x Utah Jazz

Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs

Phoenix Suns x Denver Nuggets

Sacramento Kings x Houston Rockets

Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans

Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves