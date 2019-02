Sem LeBron, Lakers resiste, mas perde para Warriors depois de Curry 'acordar'

O Golden State Warriors venceu o Los Angeles Lakers por 115 a 101, em Oakland, nos Estados Unidos, pela rodada deste sábado da NBA. Mesmo sem LeBron James em quadra, o time da casa teve dificuldade nos primeiros três quartos do confronto, mas abriu vantagem na última parcial e consolidou o triunfo com uma margem de pontos confortável.

Tricampeão da NBA e duas vezes MVP da liga, Stephen Curry sofreu até conseguir acertar o primeiro arremesso de quadra dele na partida, o que só aconteceu no quarto período. O armador terminou com 14 pontos, todos marcados na última parcial, metade do que anotou o companheiro Klay Thompson, o cestinha da partida.

"Por sorte, minha virose foi quase toda embora, eu me senti muito bem", disse Thompson depois do jogo. Doente, o ala-armador havia perdido o compromisso anterior do Warriors, na quinta-feira, quando o time dele foi derrotado pelo Philadelphia 76ers, resultado que interrompeu uma sequência de 11 vitórias seguidas.

Sobre os erros de Curry, Thompson não mostrou preocupação. "O homem não é imune a ter uma noite ruim, apesar de ser muito, muito raro. Ele vai ter uma mentalidade de chutador mesmo se errar os oito primeiros arremessos, como nesse jogo, eu acho que ele conquistou esse direito ao longo da carreira", comentou o atleta.

Durante o jogo, Thompson ouviu torcedores visitantes cantarem de forma organizada para que o ala-armador assine com o Lakers, franquia defendida pelo pai dele, Mychal Thompson, nos anos 1980. "Nós queremos Klay", gritou um grupo, ciente de que o contrato do jogador com o Warriors vai terminar em junho. "Eu faria o mesmo", brincou Steve Kerr, treinador da franquia de Oakland.

Na última quinta-feira, LeBron James voltou a atuar pelo Lakers, na vitória sobre Los Angeles Clippers, mas o técnico Luke Walton informou que o ala passou o dia seguinte com muitas dores musculares, por isso foi poupado contra o Warriors. Aos 34 anos, o tricampeão da NBA e quatro vezes MVP ficou 37 dias afastado das quadras por causa de uma lesão muscular na virilha.

Na Conferência Oeste, o Warriors tem a segunda melhor campanha, com 37 vitórias e 15 derrotas, enquanto o Lakers caiu para o décimo lugar, duas posições distante da zona de classificação para os playoffs, com 27 triunfos e 26 reveses. Quando atuou sem LeBron, a franquia de Los Angeles ganhou apenas seis vezes e perdeu 12 na atual temporada.

Confira os resultados da rodada de sábado da NBA:

Detroit Pistons 101 x 111 Los Angeles Clippers

Charlotte Hornets 125 x 118 Chicago Bulls

Orlando Magic 102 x 89 Brooklyn Nets

Washington Wizards 115 x 131 Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers 98 x 111 Dallas Mavericks

Miami Heat 88 x 95 Indiana Pacers

San Antonio Spurs 113 x 108 New Orleans Pelicans

Golden State Warriors 115 x 101 Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves 106 x 107 Denver Nuggets

Phoenix Suns 112 x 118 Atlanda Hawks

Utah Jazz 98 x 125 Houston Rockets

Sacramento Kings 115 x 108 Philadelphia 76ers