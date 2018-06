Sem Lonzo Ball, NBA divulga time ideal de novatos com Mitchell e Simmons

A NBA anunciou nesta terça-feira seu time ideal de jogadores novatos da temporada 2017/2018. O armador Ben Simmons, do Philadelphia 76ers, e o ala/armador Donovan Mitchell, do Utah Jazz, foram eleitos de forma unânime para a equipe e se confirmaram como os maiores destaques de uma das melhores classes de calouros dos últimos tempos.

O australiano Simmons foi escolhido pelo 76ers na primeira posição do Draft de 2016, mas ficou de fora de toda a temporada 2016/2017 da NBA por lesão. Em 2017/2018, porém, teve números impressionantes e se mostrou um dos melhores novatos de todos os tempos da liga.

Mitchell não fica muito atrás. Eleito apenas na 13.ª colocação do Draft de 2017, e imediatamente trocado do Denver Nuggets para o Utah Jazz, conduziu a equipe de Salt Lake City a uma inesperada semifinal de Conferência Oeste e impressionou por sua capacidade de pontuar.

Outro calouro de bastante destaque na temporada, o ala Jayson Tatum, do Boston Celtics, beirou a unanimidade e também figurou na equipe ideal com 199 pontos dos 200 possíveis. Completando o quinteto, aparecem o ala Kyle Kuzma, do Los Angeles Lakers, com 193 pontos, e o ala/pivô Lauri Markkanen, do Chicago Bulls, com 173.

Eleito na segunda colocação do Draft pelo Los Angeles Lakers, o armador Lonzo Ball não correspondeu às expectativas e ficou na segunda equipe ideal da temporada. Apesar de mostrar boa visão de jogo, o jogador alternou altos e baixos, se contundiu e apresentou muita dificuldade no arremesso. Com isso, somou 87 pontos, longe dos cinco mais votados.

Ball também ficou atrás do armador Dennis Smith Jr., do Dallas Mavericks, mais votado para o segundo time ideal, com 96 pontos. Completando os cinco eleitos para a segunda equipe de calouros, aparecem o ala/armador Bogdan Bogdanovic, do Sacramento Kings, o ala Josh Jackson, do Phoenix Suns, e o ala/pivô John Collins, do Atlanta Hawks.

Para definir as equipes, a NBA pediu o voto de 100 jornalistas especialistas. Cada voto para o primeiro time dava ao jogador em questão dois pontos, enquanto o voto para a segunda equipe lhe garantia mais um. Entre os outro nomes lembrados, destaque para Edrice Adebayo, do Miami Heat, De'Aaron Fox, do Kings, e OG Anunoby, do Toronto Raptors.