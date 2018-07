Sem misericórdia para seu ex-clube, Alex anota 15 pontos em Brasília

Alex, ala do Paschoalotto/Bauru, voltou pela primeira vez ao Distrito Federal para enfrentar sua ex-equipe, o Uniceub/Brasília, que defendeu por sete anos. E o 'Bravo' não se deixou levar pelo sentimentalismo: marcou 15 pontos, apanhou sete rebotes e distribuiu seis assistências, destacando-se como um dos principais artífices da vitória paulista por 85 a 74.

Com esse resultado, Bauru enfileira a 11ª vitória seguida. O time comandado pelo técnico Guerrinha conserva a segunda colocação, com 14 vitórias em 16 derrotas, e continua à espera de outro tropeço de Limeira, líder com apenas uma derrota em 16 partidas. Já o time de Brasília se mantém a duras penas na última colocação que dá vaga aos play-offs, a 12ª.

"É diferente jogar contra eles. É estranho por terem sido meus companheiros por muito tempo. Foi minha casa por sete anos, tenho um carinho muito grande por esse time, mas agora sou de Bauru. Fizemos um grande jogo e estou muito feliz pela vitória", disse Alex.

No outro jogo desta segunda-feira, Franca bateu o Basquete Cearense por 91 a 78 em sua casa, o ginásio Pedrocão. Lucas Mariano foi o grande nome do jogo, com 29 pontos e 14 rebotes.