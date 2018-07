Sem o brasileiro Nenê, Wizards são superados pelos Nuggets na NBA

WASHINGTON - Sem contar com o brasileiro Nenê, que não atuou por opção do técnico Randy Wittman, o Washington Wizards acabou amargando uma derrota por 75 a 74 para o Denver Nuggets, em casa, na rodada desta segunda-feira da NBA. O resultado fez a franquia da capital norte-americana cair para a sétima posição da Conferência Leste, agora com 11 derrotas em 20 partidas disputadas.

Os Wizards, que chegou a ocupar o terceiro lugar desta conferência, teve John Wall como cestinha do confronto, com 20 pontos, enquanto Trevir Brooker fez um "double-double" de 12 pontos e 12 rebotes.

Porém, a boa atuação da dupla não foi suficiente para salvar a equipe, que viu Wilson Chandlers se destacar pelo time de Denver com 17 pontos e oito rebotes. Nate Robinson, por sua vez, saiu do banco para marcar 16 pontos pelos Nuggets, sexto colocado da Conferência Oeste, agora com 13 vitórias e oito derrotas.

Outro destaque da rodada desta segunda-feira na NBA foi a vitória do Portland Trail Blazers, líder da Conferência Oeste, sobre o lanterna Utah Jazz, batido por 105 a 94, em casa. Assim, a equipe passou a acumular 18 triunfos em 22 jogos e voltou a abrir vantagem sobre o vice-líder San Antonio Spurs, que nesta terça-feira pegará o Toronto Raptors, fora de casa.

LaMarcus Aldridge, com 24 pontos, foi o cestinha do jogo pelo Blazers, enquanto Damian Lillard foi o segundo maior pontuador do time, com 18 ao total. Já pelos Jazz, Alec Burks se destacou ao sair do banco para fazer 20 pontos.

O Los Angeles Clippers, por sua vez, foi outra equipe que venceu fora de casa na rodada desta segunda-feira ao bater o Philadelphia 76ers por 94 a 83. O resultado fez a franquia da Califórnia acumular 14 triunfos na quarta posição da Conferência Oeste, enquanto o rival derrotado figura no 11º posto do Leste.

O pivô DeAndre Jordan, com um "double-double" de 11 pontos e incríveis 21 rebotes, brilhou pelos Clippers, enquanto Blake Griffin e Chris Paul foram os maiores cestinhas do time, respectivamente com 26 e 25 pontos, sendo que Paul ainda contabilizou 13 assistências.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira na NBA:

Charlotte Bobcats 115 x 111 Golden State Warriors

Philadelphia 76ers 83 x 94 Los Angeles Clippers

Washington Wizards 74 x 75 Denver Nuggets

Memphis Grizzlies 94 x 85 Orlando Magic

Utah Jazz 94 x 105 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 112 x 97 Dallas Mavericks

Confira os jogos desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

Indiana Pacers x Miami Heat

Toronto Raptors x San Antonio Spurs

Atlanta Hawks x Oklahoma City Thunder

Brooklyn Nets x Boston Celtics

Detroit Pistons x Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls x Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers x Phoenix SunsC