Sem Durant, Thunder cai em casa diante do Celtics na NBA

Terceiro colocado da Conferência Oeste da NBA, o Oklahoma City Thunder sentiu falta do astro Kevin Durant e acabou sendo derrotado pelo Boston Celtics, por 100 a 85, em casa, na rodada da noite deste domingo na liga de basquete dos Estados Unidos.

Sem Durant, que se recupera de um estiramento muscular na coxa esquerda e ainda não sabe quando poderá voltar a atuar, a equipe amargou a sua quarta derrota em seis jogos neste início de temporada regular, enquanto o Celtics ganhou sua quinta partida em nove confrontos disputados e se garantiu na sétima posição da Conferência Leste.

Com a grande estrela fora de ação, Russell Westbrook assumiu a responsabilidade de liderar o Thunder diante da equipe de Boston e marcou 27 pontos, terminando como cestinha da partida em Oklahoma. O fato, porém, mascarou a sua instável atuação. Ele acertou apenas cinco de 20 arremessos de quadra e 15 dos seus 27 pontos foram conquistados em lances livres.

E Westbrook teve ao seu lado como outro único destaque da equipe da casa Serge Ibaka, que contabilizou um "double-double" de 16 pontos e dez assistências. Westbrook, por sua vez, ainda ajudou o Thunder com cinco assistências e quatro rebotes, mas isso não foi suficiente para segurar a melhor atuação coletiva do Celtics.

O principal nome do triunfo do time visitante foi Marcus Smart, cestinha do time com 26 pontos, além de ter apanhado oito rebotes e dado três assistências. Já Isaiah Thomas, com 20 pontos e oito assistências, foi outro que empurrou a equipe de Boston de forma decisiva rumo ao triunfo, que ainda teve 14 pontos de Avery Bradley e dez de Jae Crowder.

DUELO DE BRASILEIROS

Com atuação bastante apagadas de dois brasileiros que duelaram em outro confronto da rodada deste domingo da NBA, o Utah Jazz, de Raulzinho, levou a melhor sobre o Atlanta Hawks, de Tiago Splitter, por 97 a 96, fora de casa.

Em pouco mais de 11 minutos em quadra, Raulzinho fez apenas dois pontos, pegou um rebote e deu uma assistência, enquanto Splitter também marcou dois pontos e apanhou dois rebotes, mas jogou por mais de 18 minutos, fato que evidenciou ainda mais o seu fraco desempenho.

Bem superior ao nível de atuação dos brasileiros, Paul Millsap foi o cestinha da partida, com 28 pontos pelo Hawks, enquanto Derrick Favors se destacou pelo time visitante com 23 pontos e nove rebotes.

Mesmo com a derrota, o time de Atlanta segue como vice-líder da Conferência Leste, atrás apenas do Cleveland Cavaliers, enquanto o Jazz é o sétimo da Conferência Oeste, agora com cinco triunfos em dez confrontos.

VITÓRIA E HOMENAGEM

Entre os jogadores franceses que prestaram homenagens às vítimas dos atentados ocorridos em Paris na última sexta-feira, Nicolas Batum brilhou ao marcar 33 pontos na vitória do Charlotte Hornets sobre o Portland Trail Blazers, por 106 a 94, em casa. Ele assim foi o cestinha da partida que ainda teve Al Jefferson marcando 29 pontos pelos anfitriões.

Em homenagem às vítimas em Paris, todas as equipes da NBA coloriram as suas quadras com luzes que traziam as cores da bandeira francesa na rodada deste domingo.

CONFIRA OS RESULTADOS

New York Knicks 95 x 87 New Orleans Pelicans

Minnesota Timberwolves 106 x 114 Memphis Grizzlies

Charlotte Hornets 106 x 94 Portland Trail Blazers

Atlanta Hawks 96 x 97 Utah Jazz

Oklahoma City Thunder 85 x 100 Boston Celtics

Sacramento Kings 107 x 101 Toronto Raptors

Los Angeles Lakers 97 x 85 Detroit Pistons

CONFIRA OS JOGOS DESTA SEGUNDA

Philadelphia 76ers x Dallas Mavericks

Chicago Bulls x Indiana Pacers

Houston Rockets x Boston Celtics

Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers

Phoenix Suns x Los Angeles Lakers