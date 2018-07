Sem seus quatro principais jogadores, Spurs perdem para o Nets na NBA

NOVA YORK - Sem contar com seu trio de estrelas formado por Tony Parker, Manu Ginóbili e Tim Duncan, o San Antonio Spurs não foi páreo para o Brooklyn Nets e perdeu por 103 a 89, fora de casa, na rodada de quinta-feira da NBA. Melhor para o time nova-iorquino, que está na briga por uma vaga nos playoffs da Conferência Leste.

Foi a 22.ª vitória do Brooklyn, que ocupa a sétima colocação do Leste. Por outro lado, o Spurs é o segundo do Oeste, com 36 vitórias, e está praticamente garantido nos playoffs. Na quinta-feira, a equipe também não pôde contar com Boris Diaw, com uma intoxicação alimentar, e Nando De Colo e Matt Bonner se contundirem ao longo do jogo.

Com tantos problemas, o time texano viu o Nets disparar no segundo tempo sem conseguir reagir. O cestinha da noite saiu do lado nova-iorquino: o reserva Alan Anderson, com 22 pontos. Pelo Spurs, destaque para Corey Joseph, que anotou 18. O brasileiro Tiago Splitter não foi bem e marcou apenas cinco pontos nos 25 minutos em que esteve em quadra.

No outro jogo da noite, o Golden State Warriors derrotou o Chicago Bulls por 102 a 87, em casa, e também deu passo importante para a classificação aos playoffs na Conferência Oeste. Foi o 30.º triunfo da equipe, em sexto no Oeste, enquanto o Bulls soma 24, também em sexto, mas no Leste.

O destaque da partida ficou por conta do armador Stephen Curry, cestinha com 34 pontos, além de nove assistências. Klay Thompson também apareceu e contribuiu para a vitória com 22 pontos. Pelo Bulls, que não contou com o lesionado Carlos Boozer, Taj Gibson foi o maior pontuador, com 26.

Confira as partidas desta sexta-feira na NBA:

