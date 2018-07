Sem solução à vista na NBA, Tiago Splitter volta para a Espanha

SÃO PAULO - O pivô Tiago Splitter voltará a jogar na Espanha: durante o locaute da NBA, ele defenderá o Valencia Basket. A informação foi confirmada nesta quarta-feira por um de seus agentes, Marcelo Maffia, que informou que o jogador desembarca na cidade em alguns dias. "As malas dele estão prontas há dias. Ele não aguenta mais ficar só treinando", afirmou o empresário.

O brasileiro deixou o país europeu na metade de 2010 para se incorporar ao San Antonio Spurs, time que o escolheu no draft de 2007. Sua equipe anterior era o Caja Laboral, de Vitória (País Basco), para qual se imaginava que Tiago pudesse retornar.

Segundo Maffia, o time não chegou com uma proposta concreta para ter o retorno do pivô, com o qual foi campeão da Liga Espanhola há dois anos. "Tivemos vários ofertas, de outros times da Espanha, da Europa e até da China. Mas o Tiago nunca escondeu que preferia ir para a Espanha. O Valencia saiu na frente e o acordo foi fechado nesta madrugada."

Depois de conquistar a vaga olímpica com a seleção brasileira em Mar del Plata (Argentina), em setembro, Tiago chegou a ser convocado para viajar para os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em outubro. O jogador, porém, pediu dispensa e preferiu voltar para San Antonio e treinar com um personal trainer. "O Tiago está doido para jogar. Ele é um cara de competição e não aguentava mais ficar só treinando", garantiu Marcelo Maffia.