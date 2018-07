Sem Splitter, Spurs bate Houston Rockets e ganha a 10ª seguida

Ainda sem contar com o brasileiro Tiago Splitter, o San Antonio Spurs voltou a vencer o Houston Rockets, desta vez pelo apertado placar de 104 a 103, fora de casa. Jogando seu terceiro jogo em quatro dias, o Spurs chegou à 10ª vitória consecutiva na temporada regular da NBA, na noite desta sexta-feira.

A grande estrela da partida foi Tim Duncan, responsável por 29 pontos. Além da pontuação, ele foi decisivo nos instantes finais ao dar um toco James Harden, evitando a virada dos anfitriões. Kawhi Leonard foi o segundo melhor jogador do Spurs em quadra, com 18 pontos. Splitter segue fora, recuperando-se de uma lesão na panturrilha direita.

Com sua 54ª vitória na temporada (tem 26 derrotas), o Spurs subiu para o terceiro lugar da Conferência Oeste. A equipe, já classificada para os playoffs, encerrará sua participação nesta fase da competição após enfrentar o Phoenix Suns, no domingo, e o New Orleans Pelicans, longe dos seus domínios.

Já o Rockets, que teve como destaques Josh Smith (20 pontos) e Trevor Ariza (19), manteve o sexto posto na tabela, com 53 triunfos e agora 26 derrotas.

Nenê foi o único brasileiro em quadra nesta rodada. Ele voltou ao Washington Wizards e obteve seis pontos, dois rebotes e duas assistências em 19 minutos em quadra. Não foi o suficiente para evitar a derrota para o Brooklyn Nets por 117 a 80, fora de casa. Classificado, o Wizards é o quinto colocado do lado Leste, com 45 vitórias e 34 derrotas.

Os brasileiros Bruno Caboclo e Lucas Bebê não jogaram a partida do Toronto Raptors contra o Orlando Magic. A equipe deles venceu por 101 a 99.

Ainda na busca pela vaga nos playoffs, o Oklahoma City Thunder derrotou o Sacramento Kings por 116 a 103. A equipe ocupa a nona posição, com 43 triunfos e 36 derrotas. O Thunder tem mais três jogos para tentar sacramentar a classificação.

Confira os resultados da rodada desta sexta-feira:

Orlando Magic 99 x 101 Toronto Raptors

Atlanta Hawks 104 x 80 Charlotte Hornets

Brooklyn Nets 117 x 80 Washington Wizards

Cleveland Cavaliers 90 x 99 Boston Celtics

Detroit Pistons 103 x 107 Indiana Pacers