Sem Stephen Curry, Warriors perde para o Pacers na NBA

Melhor campanha da NBA na temporada 2014/2015, o Golden State Warriors foi surpreendido pelo Indiana Pacers na rodada de domingo. Ao atuar pela primeira vez no campeonato sem o armador Stephen Curry, com um problema no tornozelo, o time de Oakland caiu por 104 a 98, fora de casa, e sofreu a 10.ª derrota. Melhor para o Pacers, que venceu pela 23.ª vez e ainda sonha com os playoffs.

A ausência de Curry foi determinante para o resultado e sobrecarregou o ala Klay Thompson, cestinha da noite com 39 pontos. O brasileiro Leandrinho acabou tendo mais tempo de quadra e terminou com nove pontos nos 21 minutos em que atuou. Mas do outro lado o inspirado Rodney Stuckey marcou 30 e conduziu o Pacers ao triunfo.

Se o melhor time da NBA perdeu, o líder da Conferência Leste pôde celebrar mais uma vitória no domingo. O Atlanta Hawks derrotou o Milwaukee Bucks por 97 a 86, mesmo atuando fora de casa, graças aos 23 pontos e 16 rebotes de Paul Millsap, e chegou ao 44.º triunfo na temporada. Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton tentaram responder com 19 pontos cada, mas foi pouco.

No duelo de dois dos melhores time do Oeste, o Memphis Grizzlies, segundo colocado da conferência, derrotou o Portland Trail Blazers, quarto, por 98 a 92, mesmo fora de casa. Os 21 pontos de Marc Gasol e os 19 de Courtney Lee foram determinantes para o resultado. Pelo Blazers, a ausência de LaMarcus Aldridge, lesionado, foi bastante sentida. Damian Lillard acabou como cestinha da equipe, com 18 pontos.

Quem também venceu foi o Cleveland Cavaliers, que foi a Nova York e passou facilmente pelo combalido Knicks por 101 a 83. LeBron James anotou 18 pontos em 28 minutos em quadra, assim como Kyrie Irving, enquanto J.R. Smith, ex-Knicks, terminou com 17. Pelo lado nova-iorquino, o cestinha foi o calouro Langston Galloway, com 13 pontos.

Ainda no Leste, o reformulado Detroit Pistons derrotou o Washington Wizards por 106 a 89, em casa, e se manteve na briga pelos playoffs. Os 26 pontos de Kentavious Caldwell-Pope e os 18 pontos e 16 rebotes de Andre Drummond impulsionaram a vitória. Pelo Wizards, destaque para Marcin Gortat, com 24 pontos e 10 rebotes. Nenê foi mal e marcou somente quatro pontos em 21 minutos.

Em outros jogos importantes da noite, o Dallas Mavericks passou pelo Charlotte Hornets por 92 a 81, em casa, com 23 pontos de Monta Ellis. O estreante Amare Stoudemire contribuiu com 14. Já o Oklahoma City Thunder atropelou o Denver Nuggets, em casa, por 119 a 94, com 21 pontos e 17 assistências de Russell Westbrook, além de 20 pontos e 12 rebotes de Enes Kanter.

Confira os resultados de domingo da NBA:

New York Knicks 83 x 101 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 86 x 97 Atlanta Hawks

Detroit Pistons 106 x 89 Washington Wizards

Indiana Pacers 104 x 98 Golden State Warriors

Orlando Magic 103 x 98 Philadelphia 76ers

Dallas Mavericks 92 x 81 Charlotte Hornets

Los Angeles Lakers 118 x 111 Boston Celtics

Acompanhe as partidas da NBA nesta segunda-feira:

Miami Heat x Philadelphia 76ers

Chicago Bulls x Milwaukee Bucks

Houston Rockets x Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans x Toronto Raptors

Denver Nuggets x Brooklyn Nets

Phoenix Suns x Boston Celtics

Utah Jazz x San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies