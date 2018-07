Sem surpresas, NBA divulga times de defesa e de calouros da temporada 2016/2017

No mesmo dia em que distribuirá seus principais prêmios da temporada, a NBA anunciou nesta segunda-feira as equipes ideais de defesa e de calouros da edição de 2016/2017. Sem maiores surpresas, os times contaram com alguns dos principais jogadores do campeonato.

Em uma cerimônia à noite, a NBA revelará o melhor defensor do ano, mas agora à tarde anunciou a melhor equipe de defesa. Ela conta com os armadores Chris Paul, do Los Angeles Clippers, e Patrick Beverley, do Houston Rockets, com os alas Kawhi Leonard, do San Antonio Spurs, e Draymond Green, do Golden State Warriors, e com o pivô Rudy Gobert, do Utah Jazz.

O Spurs também foi lembrado no segundo time ideal de defesa da temporada, com o ala Danny Green. Ele foi eleito ao lado do ala-armador Tony Allen, do Memphis Grizzlies, dos alas Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, e Andre Roberson, do Oklahoma City Thunder, e do pivô Anthony Davis, do New Orleans Pelicans.

Entre os calouros, destaque para o Philadelphia 76ers, que teve dois atletas lembrados na equipe ideal: o ala Dario Saric e o pivô Joel Embiid. Eles tiveram como companheiros os armadores Malcolm Brogdon, do Bucks, e Buddy Hield, do Sacramento Kings, e o pivô Willy Hernangomez, do New York Knicks.

O segundo time de defesa tem os armadores Yogi Ferrell, do Dallas Mavericks, e Jamal Murray, do Denver Nuggets, os alas Brandon Ingram, do Los Angeles Lakers, e Jaylen Brown, do Boston Celtics, além do pivô Marquese Chriss, do Phoenix Suns.