Sem Tiago Splitter, Spurs arrasam Bucks e seguem perto de líder

MILWAUKEE - Ainda sem poder contar com o brasileiro Tiago Splitter, que se recupera de lesão, o San Antonio Spurs arrasou o Milwaukee Bucks por 109 a 77, fora de casa, na rodada desta quarta-feira da NBA. Com o resultado, a franquia do Texas acumulou sua 17ª vitória em 21 jogos, na vice-liderança da Conferência Oeste, e se manteve perto do líder Portland Trail Blazers, que tem 18 triunfos em 22 jogos e voltará a jogar nesta quinta, contra o Houston Rockets, em casa.

Com o pivô brasileiro mais uma vez desfalcando os Spurs, o time foi liderado por bela atuação de Tim Duncan, que fez um "double-double" de 21 pontos e 16 rebotes. O astro foi o maior destaque da equipe que exibiu bom desempenho coletivo e teve Tony Parker com 15 pontos, Kawhi Leonard com 13 e Marco Belinelli com 11.

Já o Milwaukee Bucks, lanterna da Conferência Leste, agora com 17 derrotas em 22 jogos, contou com Nate Walters e Giannis Antetokounmpo contabilizando 18 e 15 pontos, respectivamente, mas eles destoaram em relação ao resto da equipe na parte ofensiva.

Outros dois times que realizam boas campanhas nesta temporada da liga de basquete dos Estados Unidos, o Oklahoma City Thunder e o Los Angeles Clippers também venceram na rodada desta quarta-feira, ambos atuando fora de casa. O primeiro deles passou pelo Memphis Grizzlies por 116 a 100, enquanto a franquia da Califórnia superou o Boston Celtics por 96 a 88.

Com os resultados, o Thunder agora acumula 17 vitórias em 21 jogos na terceira posição da Conferência Oeste, enquanto os Clippers vem logo atrás, no quarto lugar, com 15 triunfos em 23 partidas. Russell Westbrook, com 27 pontos, foi o principal nome da franquia de Oklahoma nesta quarta, enquanto Kevin Durant foi o segundo maior pontuador do time, com 18 ao total. Já pela equipe de Los Angeles, destaque para Chris Paul e Jamal Crawford, com respectivamente 22 e 21 pontos.

Neste duelo envolvendo os Clippers, o brasileiro Vitor Faverani voltou a amargar uma atuação apagada pelos Celtics. Além de atuar por apenas 5 minutos e 17 segundos, zerou em todos os fundamentos. A franquia de Massachusetts ainda teve Jeff Green como cestinha do jogo, com 29 pontos, mas sua boa atuação não evitou a derrota. Essa também foi a primeira vez que Doc Rivers, ex-técnico dos Celtics, encarou o seu antigo time sob o comando do Clippers.

KNICKS REAGE

Em péssima fase na NBA, na qual amarga a penúltima posição da Conferência Leste, o New York Knicks voltou a vencer na rodada desta quarta-feira. Atuando no Madison Square Garden, o time soube se aproveitar do fato de que o Chicago Bulls estava desfalcado de Luol Deng, Jimmy Butler e Derrick Rose para ganhar por 83 a 78. Com 30 pontos e 10 rebotes, Carmelo Anthony foi o grande nome do jogo e desequilibrou pela equipe da casa.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira na NBA:

Charlotte Bobcats 83 x 92 Orlando Magic

Boston Celtics 88 x 96 Los Angeles Clippers

Memphis Grizzlies 100 x 116 Oklahoma City Thunder

Milwaukee Bucks 77 x 109 San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves 106 x 99 Philadelphia 76ers

New Orleans Pelicans 111 x 106 Detroit Pistons

New York Knicks 83 x 78 Chicago Bulls

Sacramento Kings 101 x 122 Utah Jazz

Golden State Warriors 95 x 93 Dallas Mavericks

Confira os jogos desta quinta-feira:

Brooklyn Nets x Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers x Houston Rockets