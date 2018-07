Sem time, Leandrinho é chamado para jogo da NBA na África

Dispensado pelo Phoenix Suns e ainda sem ter encontrado uma nova equipe para a sequência da sua carreira no basquete, o brasileiro Leandrinho Barbosa vai participar de um jogo de exibição em Johannesburgo, na África do Sul, em 5 de agosto, que está sendo organizado pela NBA.

Leandrinho foi um dos jogadores convocados nesta quinta-feira para o confronto, conhecido como NBA Africa Game, que agora terá a sua segunda edição realizada. Os atletas são divididos em dois times, o África, com jogadores nascidos no continente ou com descendência africana, e o Mundo, com atletas do resto do planeta.

E o amistoso contará com grandes nomes da liga norte-americana de basquete, como DeMarcus Cousins, do New Orleans Pelicans, Kyle Lowry, do Toronto Raptors, e Kristaps Porzingis, do New York Knicks, todos eles do Time Mundo.

Anteriormente, a NBA havia anunciado Dirk Nowitzki e Kemba Walker como os capitães do Time Mundo. E o grupo de jogadores chamados para a equipe inclui CJ McCollum, do Portland Trail Blazers, Andre Drummond, do Detroit Pistons, Jaylen Brown, do Boston Celtics, Wilson Chandler, do Denver Nuggets, e Courtney Lee, do Knicks.

O Time África tem Luol Deng e Thabo Sefolosha como seus capitães. Victor Oladipo, do Indiana Pacers, Dennis Schroder, do Atlanta Hawks, Bismack Biyombo, do Orlando Magic, Clint Capela, do Houston Rockets, Gorgui Dieng, do Minnesota Timberwolves, Serge Ibaka, do Toronto Raptors, Luc Mbah a Moute, que mais recentemente defendeu o Los Angeles Clippers, Emmanuel Mudiay, do Denver Nuggets, e Salah Mejri, do Dallas Mavericks. O camaronês Joel Embiid, do Philadeplhia 76ers, também foi convocado para o jogo festivo, mas não vai jogar porque ainda está em recuperação de lesão.

A partida tem apoio do Unicef, da Fundação Nelson Mandela e da SOS Children's Villages da África do Sul. Na sua primeira edição, em 2015, o Time Mundo venceu o Time África por 101 a 97.