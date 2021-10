Sem vacina, Kyrie Irving pode ser multado em R$ 2 milhões por cada jogo dos Nets em casa

A atitude de não se vacinar contra a covid-19 pode custar caro para o astro Kyrie Irving, do Brooklyn Nets. A NBA e o sindicato dos jogadores da liga (NBPA, na sigla em inglês) concordaram com os termos financeiros para penalizar os jogadores que violarem as leis locais de combate à pandemia das cidades de Nova York e San Francisco, como é o caso do jogador da franquia nova-iorquina.

Com isso, os atletas não vacinados de Nets, New York Knicks e Golden State Warriors perderão uma parte de seus salários por cada jogo em casa que não atuarem nesta temporada. Atualmente, Irving é o único jogador conhecido de todos que está violando as leis que obrigam a vacinação para grandes eventos, já que Andrew Wiggins, dos Warriors, que estava em situação parecida, recebeu o imunizante recentemente.

Inclusive, a sua postura anti-vacina divulgada na imprensa o impediu de participar do "Media Day" dos Nets. O astro possui um contrato de US$ 34,9 milhões (R$ 190 milhões na cotação atual) nesta temporada, e cada jogo perdido em casa lhe custaria uma multa de US$ 381 mil (R$ 2,07 milhões) aproximadamente. Ou seja, se o armador perder todos os 41 jogos em seus domínios na temporada regular, ele seria penalizado em US$ 15,6 milhões (R$ 85 milhões) no total.

O camisa 11 da franquia de Nova York não revelou explicitamente se está ou não vacinado, mas a sua tia disse para a revista Rolling Stone que seu sobrinho era moralmente contra a vacina e isso teria sido manifestado em relatórios dentro da NBPA também, entidade em que é vice-presidente.

Entretanto, apesar das suas posições, o sete vezes All-Star da liga não descartou totalmente a possibilidade de ser vacinado antes do início da temporada. Irving tem treinado normalmente com o elenco dos Nets, que optou por realizar o seu "training camp" em San Diego, na Califórnia. O primeiro jogo em casa da equipe será no próximo dia 24 contra o Charlotte Hornets.

Segundo a NBPA, mais de 95% dos jogadores estão vacinados contra a covid-19, sendo que os Knicks, rivais locais dos Nets, anunciaram uma taxa de vacinação de 100%.