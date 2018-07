Sem vencer amistosos, Lakers pode estrear sem Bryant

A derrota de quinta-feira foi a oitava do Lakers, que não venceu sequer um jogo durante a pré-temporada da NBA. O desempenho é o pior da história da franquia. Além disso, para ser campeão na temporada 2012/2013, a equipe de Los Angeles precisará quebrar um tabu, pois nunca uma equipe que terminou a pré-temporada sem triunfos foi campeã da liga norte-americana de basquete.

Bryant não participou do duelo com o Kings em razão de uma torção no pé direito e o técnico Mike Brown disse não saber se poderá contar com o astro na próxima terça-feira, quando o Lakers vai estrear na NBA em duelo contra o Dallas Mavericks.

"Não fazia sentido que fizesse a viagem de ônibus, porque precisa ficar com o pé levantado. A viagem de duas horas não seria boa", disse. "Eu sei que ele está lesionado e não sei o que isso significa exatamente. Eu sei que tem uma torção no pé, mas não sei qual é o status diário. É um jogador aguerrido e um dos mais fortes com os quais já estive".

Eliminado nas semifinais da Conferência Oeste na temporada 2011/2012, o Lakers ganhou status de favorito para o próximo campeonato da NBA ao se reforçar com o pivô Dwight Howard e o armador Steve Nash. Os últimos resultados, porém, levantaram preocupações sobre o poderio da equipe.

Além do duelo entre Lakers e Mavericks, a NBA terá outras duas partidas na próxima terça-feira, no começo da temporada 2012/2013. O atual campeão Miami Heat vai enfrentar o Boston Celtics e o Cleveland Cavaliers medirá forças com o Washington Wizards.