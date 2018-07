Sem Wade, LeBron brilha e Heat vence Lakers na NBA

MIAMI - O Miami Heat voltou a mostrar sua força e venceu tranquilamente o Los Angeles Lakers na noite da última quinta-feira, em casa, por 98 a 87. A equipe voltou a ter o desfalque de Dwyane Wade, que sentiu um problema no tornozelo direito. Foi a quinta vez na temporada que o ala-armador ficou de fora de uma partida, mas o Heat parece não sentir tanta falta dele, já que venceu todas elas.

Sem Wade, LeBron James tem sido ainda mais decisivo e diante do Lakers não foi diferente. O ala foi o cestinha do confronto, com 31 pontos, além de oito rebotes, oito assistências, quatro roubos de bola e três tocos, e conduziu o time de Miami à vitória.

Pelo lado de Los Angeles, o destaque ficou por conta da dupla de pivôs Andrew Bynum e Pau Gasol. Bynum conseguiu um duplo-duplo, com 15 pontos e 12 rebotes, enquanto Gasol foi o maior pontuador da equipe, com 26 pontos. Kobe Bryant até conseguiu 24 pontos, mas acertou apenas oito arremessos dos 21 tentados.

Ainda na última quinta-feira, o Dallas Mavericks voltou a vencer, depois de derrotas para Lakers e Clippers. A vítima foi o Utah Jazz, que foi derrotado em casa por 94 a 91. Os atuais campeões da NBA contaram com uma boa atuação de Shawn Marion, cestinha da equipe com 22 pontos, além de sete rebotes, para chegar à vitória. Pelo lado do Jazz, o pivô Al Jefferson foi o destaque, também com 22 pontos.

O outro jogo da noite da última quinta foi o mais disputado. O Houston Rockets precisou ir para a prorrogação para derrotar o New Orleans Hornets, por 90 a 88, em casa. O Rockets liderava tranquilamente até o último período, quando marcou apenas sete pontos e viu o adversário empatar a partida.

Na prorrogação, o herói foi o pivô haitiano Samuel Dalembert, que fez a cesta da vitória a onze segundos para o final. Ele terminou a partida com 15 pontos e 17 rebotes, sendo nove deles ofensivos. O cestinha do Rockets, no entanto, foi o ala Kevin Martin, que marcou 32 pontos. Pelo lado do Hornets, Jason Smith foi o maior pontuador, com 17 pontos.

Confira os resultados da última quinta-feira na NBA:

Houston Rockets 90 x 88 New Orleans Hornets

Miami Heat 98 x 87 Los Angeles Lakers

Utah Jazz 91 x 94 Dallas Mavericks

Veja as partidas desta sexta-feira na NBA:

Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks

Washington Wizards x Denver Nuggets

Toronto Raptors x Portland Trail Blazers

Boston Celtics x Phoenix Suns

Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls

Detroit Pistons x Memphis Grizzlies

New York Knicks x Milwaukee Bucks

Orlando Magic x Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs x Sacramento Kings

Golden State Warriors x Indiana Pacers

Los Angeles Clippers x Minnesota Timberwolves