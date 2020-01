Serge Ibaka supera luto e vida nas ruas do Congo até título da NBA

Redação, The New York Times

Quando Serge Ibaka fez sua viagem anual de verão para visitar seu lar na República do Congo, o itinerário da visita foi semelhante ao das anteriores. Passou o tempo com parentes e amigos. Ofereceu cursos de basquete para jovens, parte do trabalho com a Fundação Serge Ibaka. Mas, dessa vez, Ibaka, que joga pelo Toronto Raptors, voltava como campeão da NBA, trazendo consigo o troféu. E se a visita incluiu um encontro com o presidente, o ponto alto da jornada ocorreu em um restaurante.

LEIA TAMBÉM > Fux suspende por tempo indeterminado criação de juiz de garantias

A mãe de Ibaka morreu quando ele tinha oito anos. Sete anos depois, durante um período de caos no Congo, o pai foi colocado na prisão. Ele se viu vivendo nas ruas da capital, Brazzaville, e visitava o restaurante na esperança de ganhar sobras. Agora, de volta pela primeira vez desde o dia em que fugiu do país, ele pagou pelo próprio pedido. A chegada dele atraiu uma multidão. Sentou-se com o troféu, pediu um prato de frango com banana-da-terra, e disse ao dono do estabelecimento que pagaria o almoço de todo mundo.

“É parte da minha história, do meu passado. Não quero esquecer", disse Ibaka. “Quero pensar em tudo que aconteceu para poder lembrar de onde vim e agradecer por tudo que conquistei.” Quando Kawhi Leonard foi à linha de lance-livre nos segundos finais do sexto jogo das finais da NBA, em junho, Ibaka estava na quadra, com as mãos na cabeça, incrédulo. Os Raptors estavam prestes a conquistar seu primeiro título da NBA. Ibaka disse que, naquele momento, permitiu-se visualizar a própria trajetória.

“Um moleque do Congo", disse ele, “que costumava aparecer por aqui varrendo as ruas, pedindo dinheiro, pedindo comida. Costumava jogar basquete descalço. Hoje, esse moleque é campeão.” Em sua 11.ª temporada na liga, Ibaka viu seu papel em quadra evoluir.

Quando entrou para a NBA, era visto como um jogador único, capaz de marcar diferentes posições. Suas habilidades lhe renderam três anos consecutivos de escolhas para os melhores jogadores defensivos da NBA, entre 2012 e 2014; em duas dessas temporadas, ele foi o líder do campeonato em tocos.

Durante a temporada passada do Toronto, Ibaka foi reserva em todos os 24 jogos dos playoffs, cedendo a vaga de titular depois que os Raptors contrataram Marc Gasol. Ainda assim, a participação de Ibaka foi fundamental em diferentes momentos. Nas finais disputadas contra o Golden State, ele marcou mais de 10 pontos nos três últimos jogos da série.

Fora das quadras, a evolução de Ibaka também foi visível. Jordi Vila, atualmente empresário dele, conheceu Ibaka quando o jogador chegou à Espanha aos 17 anos, ainda precisando crescer mais. Vila lembra da obsessiva dedicação do jogador à meta de jogar na NBA. Sua rotina de treinos reservava pouco tempo para o descanso, mesmo após o fim do campeonato. Ibaka, 30 anos, admite que está finalmente se permitindo aproveitar um pouco a vida. “Amadureci o bastante para entender que consigo encontrar tempo para outras atividades sem perder meu foco no basquete", disse ele.

Em Toronto, onde Ibaka joga há três anos, ele começou a revelar mais de sua personalidade: grava vídeos de karaokê com os colegas de equipe, e lançou recentemente uma série de moda para a internet, dando ao parceiro de time Fred VanVleet uma repaginada no estilo no episódio de estreia. Em seu programa de culinária, How Hungry Are You?, podemos vê-lo fazendo piada com os amigos e algumas celebridades, chegando ao ponto de convencer o discreto Leonard a fazer uma participação.

Ibaka era um dos melhores amigos de Leonard na equipe. Quando Leonard assinou contrato com os Los Angeles Clippers em meados do ano passado, ele entendeu a decisão do colega, que optou por voltar para casa. Com a saída dele, os Raptors se viram em uma posição incomum: uma equipe campeã que perdeu seu principal jogador. O contrato de Ibaka chegará ao fim quando a temporada atual terminar.

Ele pretende jogar por, pelo menos, mais cinco anos. A conquista do título fez valer a pena todo o seu esforço. “Não há mais nada que eu possa pedir", disse Ibaka. “Tudo vai muito bem na minha vida. Mas, agora que conheço a sensação de ser campeão, quero mais.” / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL