Shaquille O'Neal é contratado por emissora como comentarista

Com isso, Shaq trabalhará nos estúdios da emissora durante as transmissões de partidas da NBA junto com Charles Barkley, que já pertencia ao "time" de comentaristas da emissora, junto com o ex-armador Kenny Smith.

Em 19 anos como profissional, O'Neal conquistou três títulos consecutivos da NBA, pelo Los Angeles Lakers, e um pelo Miami Heat.

O ex-pivô também se destacou fora das quadras por ser uma das grandes personalidades do esporte e do entretenimento nos EUA, e por isso espera-se que muito em breve trabalhe em projetos relacionados ao mundo do cinema e da música.