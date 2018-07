Shaquille O’Neal vira acionista do Sacramento Kings

SÃO PAULO - O ex-pivô Shaquille O'Neal adquiriu parte minoritária do Sacramento Kings e agora é um dos donos da franquia. O negócio será confirmado oficialmente nesta terça, mas O'Neal, hoje comentarista, confirmou a informação para o jornal norte-americano USA Today. "O que me atraiu neste acordo é a nova visão, o novo Kings, todas as novidades. Eu sempre quis fazer parte de algo assim. Vai ser ótimo", afirmou o novo chefão da equipe localizada na Califórnia. Curiosamente, O'Neal foi responsável por eliminar os Kings por três vezes seguidas dos playoffs (2000,2001 e 2002) quando atuava pelo maior rival da equipe, o Los Angeles Lakers. Nesse período, o extrovertido jogador apelidou o time de 'Sacramento Queens (rainhas)', e passou a ser odiado pelos torcedores.

O interesse para adquirir ações da franquia surgiu quando O'Neal foi consultado para tutelar o jovem pivô DeMarcus Cousin. "Eu queria encontrar alguém para adicionar ao grupo de proprietários que realmente tivesse representado o basquete no século XXI, que demonstrasse a minha concepção de NBA 3.0 e a compreensão do sistema, com objetivo de construir uma marca mundial, por meio de uma visão global. Estávamos à procura de alguém que causasse impacto na comunidade. E a pessoa com o maior ícone do planeta é o Dr. O'Neal", disse o dono Vivek Ranadive.

Nesta temporada, os Kings quase foram vendidos para um grupo de investidores de Seattle, mas a negociação não foi aprovada pela administração da NBA. Shaquille O'Neal se junta a um grupo de celebridades donos de times. Michael Jordan é o atual mandatário do Charlotte Bobcats. Justin Timberlake (cantor) e Peyton Manning (atleta do futebol americano) são donos de ações do Memphis Grizzlies. O rapper Jay-Z era sócio do Brooklyn Nets, mas abriu mão de suas ações para se tornar agente de jogadores.