Sob comando de Bruno Guidorizzi, Santo André encara Sampaio Corrêa na LBF

Embalado pelo título paulista, o Santo André estreia na temporada 2016/2017 da LBF contra o atual campeão Sampaio Corrêa sob novo comando. O jogo, marcado para segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), no Ginásio Pedro Dell'Antonia, será o primeiro de Bruno Guidorizzi como técnico da equipe paulista.

E o novo treinador tem a bênção de Arilza Coraça, que agora atuará nos bastidores. "Vou me preocupar em cuidar do esporte em Santo André fora das quadras. Vamos dar suporte, mas ele já esteve comigo, conhece a equipe e é muito estudioso. Tenho certeza que a equipe vai estar em boas mãos", afirmou a veterana.

Bruno completa 34 anos no dia da estreia da equipe na competição nacional e quer a vitória como presente de aniversário. Por outro lado, sabe que terá um grande desafio na primeira rodada. "Será um campeonato de nível forte, todas as equipes são muito competitivas e não vai ter jogo fácil", projeta.

O comandante do Santo André faz parte da nova geração de técnicos do basquete nacional. Atuou como assistente na seleção brasileira feminina de base, na qual trabalhou ao lado de Janeth Arcain. Teve ainda contato com Hortência Marcari, que já foi diretora do departamento feminino da CBB e diretora executiva da LNB. "Foi um aprendizado muito grande pra mim", destaca.

Em 2015, Bruno assumiu o comando da equipe nacional sub-17 e sagrou-se campeão sul-americano, no Paraguai. Iniciou o trabalho na base do Santo André até ser convidado para o posto de auxiliar de Arilza. O primeiro contato com a equipe foi nos Jogos Regionais e participou também do segundo turno do Campeonato Paulista.

Para Bruno, a transição de comando tem sido tranquila por ocorrer de forma gradual. "Não dá para mudar radicalmente, mas vamos colocando um pouquinho da minha cara também na equipe, ver se a gente consegue chegar aos playoffs nesta temporada", projeta.

PROGRAMAÇÃO:

19/12 - Segunda-feira - 20h - Santo André/APABA x Sampaio Corrêa

21/12 - Quarta-feira - 20h - Santo André/APABA x Sampaio Corrêa